Niedoszły następca Lewandowskiego zagra przeciwko Barcelonie?

Na przełomie 2023 i 2024 r. FC Barcelona zdecydowała się przyspieszyć swoje działania w związku z poszukiwaniem następcy Roberta Lewandowskiego. Wybór padł na Vitora Roque, który odszedł z Athletico Paranaense za ponad 30 mln euro. Roque zagrał w szesnastu meczach Barcelony i strzelił po golu w spotkaniach z Osasuną (1:0) i Deportivo Alaves (3:1). Brazylijczyk nie miał jednak pełnego zaufania ze strony Xaviego Hernandeza.

- Nikt nie rozumie, dlaczego Xavi nie daje mu grać i nawet z nim nie rozmawia, to nie w porządku. Vitor powinien dostać szansę tak jak Pau Cubarsi, Fermin Lopez czy Lamine Yamal. Vitor takiej szansy właśnie nie otrzymał. Nie możemy tak dłużej funkcjonować. Vitor nie pójdzie na wypożyczenie. Jeśli odejdzie, będzie to transfer definitywny - mówił Andre Cury, agent Roque. Ostatecznie Roque został wypożyczony do Realu Betis, a ten transfer czasowy może zostać przedłużony o dodatkowy sezon.

Betis będzie płacił całą pensję Roque. "Jeżeli Roque wróci do Barcelony po jednym sezonie, Betis będzie mieć procent od kolejnej transakcji z jego udziałem" - informował włoski dziennikarz Fabrizio Romano. "Tigrinho będzie mógł grać więcej w barwach Betisu, by kontynuować swój rozwój i adaptację do ligi hiszpańskiej" - dodała Barcelona w komunikacie.

Roque gra regularnie w barwach Betisu, głównie jako środkowy napastnik. Na tym etapie sezonu ma pięć goli w osiemnastu meczach. Roque znalazł się w wyjściowym składzie Betisu na mecz z Legią Warszawa (0:1) w fazie ligowej Ligi Konferencji, ale zszedł z boiska po 58 minutach. Aktualnie Betis zajmuje dziesiąte miejsce z 20 punktami i traci 17 do prowadzącej Barcelony. W sobotę dojdzie do bezpośredniego starcia między tymi zespołami.

Czy Vitor Roque zagra przeciwko Barcelonie? Wszystko jasne

W związku z tym w hiszpańskich mediach pojawiło się pytanie, czy Roque będzie mógł zagrać przeciwko Barcelonie, z której jest wypożyczony. Często kluby wpisują do kontraktów tzw. klauzulę strachu, by piłkarz, który jest wypożyczony z klubu A do klubu B nie mógł zagrać w bezpośrednim meczu obu drużyn. "Mundo Deportivo" i "AS" zgodnie piszą, że Roque nie zgodził się na uwzględnienie takiego zapisu, więc będzie mógł wystąpić przeciwko Barcelonie.

W poprzednim sezonie Barcelona wygrała oba mecze przeciwko Betisowi. 16 września 2023 r. Barcelona pokonała 5:0 Betis po golach Joao Feliksa, Roberta Lewandowskiego, Ferrana Torresa, Raphinhi i Joao Cancelo. 21 stycznia br. Barcelona wygrała 4:2, a hat-trickiem popisał się Ferran Torres. - Bycie w tej samej lidze co Barça mu pomoże. Pokaże, że zespół pośpieszył się z zaakceptowaniem jego odejścia i pozwolił na to już w tym sezonie - mówił Rivaldo, były piłkarz Barcelony z lat 1997-2002 (cytat za: fcbarca.com).

Ostatnio Roque ujawnił w jednym z wywiadów, że jego idolem jest Cristiano Ronaldo, co nie zostało najlepiej przyjęte przez kibiców Barcelony. - Myślałem, że będzie inaczej, zarówno jeśli chodzi o to, w jaki sposób byłem traktowany, sposób, w jaki grałem i w jaki kierownictwo ze mną rozmawiało. Ale to już koniec, cieszę się, że mam okazję grać w Betisie i znów założyć koszulkę reprezentacji narodowej - mówił Roque, uderzając w swój poprzedni klub.

Mecz między Realem Betis a Barceloną odbędzie się w sobotę o godz. 16:15. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.