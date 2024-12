Wybuchł skandal korupcyjny. Jest reakcja Czerczesowa

Po kilkudziesięciu dniach od inwazji na Ukrainę, reprezentacja Rosji i kluby z tego kraju są zawieszone w rozgrywkach międzynarodowych. W związku z tym kadra Rosji nie rywalizuje w eliminacjach do mistrzostw Europy czy świata, a kluby nie mają możliwości gry w rozgrywkach stworzonych przez UEFA. Dodatkowo zagraniczni piłkarze mogą opuszczać ligę rosyjską na zasadach transferów czasowych - swego czasu z tych zasad stworzonych przez FIFA korzystał Grzegorz Krychowiak czy Sebastian Szymański.

W ostatnich dniach w Rosji wybuchł skandal związany z korupcją. Samar Wiaczesław Fedoriszczew, gubernator obwodu samarskiego przekazał 26 listopada podczas rozmowy wideo z członkami Rady Państwa, że Krylja Sowietow powinna zapłacić 36 mln rubli (1,4 mln złotych) za łapówki dla sędziów. Dwa dni później informacje zostały przekazane organom ścigania, a także odbyło się pilne spotkanie władz ligi rosyjskiej. "Deklarujemy potrzebę przeprowadzenia dochodzenia ws. przedstawionych faktów i wyrażamy gotowość do udziału w tym procesie" - informuje liga.

"Wyrażamy gotowość do wszczęcia odwołania do organów jurysdykcyjnych i do złożenia odwołania do organów ścigania" - dodał Aleksandr Alajew, prezes ligi rosyjskiej. Władze ligi poprosiły Fedoriszczewa o dostarczenie dostępnych informacji nt. domniemanych schematów korupcyjnych. Policja rozpoczęła działania w tej sprawie 4 grudnia.

- Są organy ścigania i one to rozwiążą. Jeżeli gubernator to ogłosił, to są ku temu podstawy. Komentowanie tego w tym momencie może popsuć śledztwo - mówił Michaił Diegtiariew, minister sportu w Rosji. Władze ligi zagroziły ukaraniem Krylji Sowietow, jeżeli doniesienia o korupcji zostaną potwierdzone.

- Konieczne jest doprowadzenie sytuacji do końca. Albo zarzuty zostaną wycofane, albo winni zostaną ukarani. Cios został zadany we wszystkich. Nie widzę innego wyjścia. Zrobię wszystko, aby nie było sytuacji, że to się uspokoi i wszyscy będziemy winni - dodał Alajew. "Obecnie ustalane są wszystkie okoliczności incydentu. Sprawdzany jest departament bezpieczeństwa ekonomicznego i walki z korupcją w Głównej Dyrekcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji w regionie Samara" - przekazała policja w oświadczeniu cytowanym przez RIA Novosti.

Czerczesow reaguje na skandal korupcyjny w Rosji. "Nie jestem zaskoczony"

Teraz do skandalu korupcyjnego odniósł się Stanisław Czerczesow, były trener Legii Warszawa z sezonu 15/16 i aktualny selekcjoner kadry Kazachstanu. - Czytałem wypowiedź gubernatora regionu. Ale nie wiem, o co tutaj chodzi. Nie natknąłem się na to, ale o tym słyszałem. Nie jestem tym zaskoczony. Fedoriszczew jest gubernatorem, więc wie, o czym mówi. Poczekajmy, jak to się skończy - powiedział, cytowany przez serwis gazeta.ru.

Czerczesow spędził niemal całą piłkarską karierę w Rosji (wcześniej Związku Radzieckim), nie licząc gry dla Dynama Drezno w latach 1993-1995 i FC Tirol w latach 1996-2002. Łącznie Czerczesow zagrał ponad 150 spotkań w lidze rosyjskiej. Jako trener Czerczesow prowadził Spartak Moskwa (2007-2008), Terek Grozny (2011-2013), Amkar Perm (2013-2014), Dynamo Moskwa (2014-2015), a także był selekcjonerem reprezentacji Rosji w latach 2016-2021.