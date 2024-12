Polacy już widzieli Lewandowskiego ze Złotą Piłką, a tu taki cios w serce

Niemiecki trener Barcelony zrobił to, na co nie odważył się nikt przed nim. Posadził zdrowego Roberta Lewandowskiego na ławce i nie wpuścił ani na minutę. Katalońskie media odnotowały ten przypadek bez precedensu. Od pierwszego dnia w Barcelonie Polak, o ile był zdrowy, zawsze grał. Jeśli nie w pierwszym składzie, to wchodził przynajmniej w drugiej połowie. Tym razem było inaczej i dało to pożywkę mediom.

Lewandowski odpoczywał czy został "ukarany"?

Jedni wierzą Flickowi, że dał po prostu odpocząć Polakowi. Inni sugerują, że Lewandowski został "ukarany" za to, że w poprzednich meczach zbytnio skupił się tylko na strzelaniu goli. Ten egoizm miał zauważyć Flick i odesłał Polaka na ławkę rezerwowych.

Trochę to się kłóci z tym, co trener powiedział po meczu z Mallorcą. Stwierdził, że decyzja o posadzeniu Lewandowskiego na ławce nie była jego pomysłem. Mieli mu ją podsunąć asystenci, a on dopiero potem przyznał im rację i zaryzykował.

Trener Joan Laporta, który był na poniedziałkowym treningu, zażądał, aby Flick przezwyciężył mały kryzys drużyny. Barcelona zdobyła jeden punkt w trzech meczach i trener zareagował. Co prawda hiszpańscy dziennikarze bardziej spodziewali się innej reakcji. Na konferencji prasowej dopytywali się, czy to aby nie czas, aby posadzić na ławce Inakiego Penę, a do składu wprowadzić Szczęsnego. Trener odrzucił jednak te pomysły. Postąpił inaczej, ku zgrozie polskich kibiców.

Herr Flick posadził na ławce dwóch Polaków

Wszyscy ostrzyliśmy sobie zęby na dwóch Polaków, którzy będą prowadzić Barcelonę od zwycięstwa do zwycięstwa. W Polsce mało kto dopuszczał do siebie myśl, że taki klasowy bramkarz jak Szczęsny może być tylko rezerwowym Peni. Tymczasem wygląda na to, że Polak na ławce utknął na dobre, a do tego ten niewdzięczny "Herr Flick" dał mu do towarzystwa Lewandowskiego.

Polscy kibice mogą być więcej niż zaniepokojeni. Już widzieli Lewandowskiego ze Złotą Piłką za sezon 2024/25, a tu taki zwrot o 180 stopni. Z tyłu głowy kołacze się myśl: zwycięskiego składu się nie zmienia. Co prawda zastępujący Polaka w ataku Ferrnan Torres zebrał mieszane recenzje, ale też nie zrobił nic takiego, co dyskwalifikowałoby go jako rywala do miejsca w składzie dla Lewandowskiego.

Torres strzelił gola już w 12. minucie meczu, ale to była bramka z gatunku tych "więcej szczęścia niż rozumu". Fatalny błąd popełnili obrońcy Mallorki, a napastnik Barcelony nieczysto uderzył w piłkę, ta jednak znalazła się w siatce. Potem Hiszpan zmarnował dwie świetne okazje, które mogły go uczynić bohaterem meczu. Ale chybił - być może na szczęście dla Lewandowskiego. Barcelona wygrał jednak 5:1 i Flick teoretycznie ma argumenty, aby zostawić dwóch Polaków dalej na ławce.

Aż sześć powodów, aby Lewandowski został w rezerwie

Po pierwsze drużyna przełamała kryzys. Zagrała najlepszy ligowy mecz od dawna. Po drugie Torres potrzebuje gry, aby wrócić do pełni dyspozycji po kontuzji. Po trzecie to Hiszpan jest dla Barcelony bardziej przyszłościowym graczem niż Polak. Po czwarte w Barcelonie już myślą o przyszłości bez Lewandowskiego. Po piąte Raphinha imponuje skutecznością. I bez Lewandowskiego Barcelona strzelała gola za golem. Po szóste zaostrzenie rywalizacji w kadrze wyjdzie drużynie tylko na dobre. Po siódme co jakiś czas hiszpańskie media spekulują o odejściu Polaka, dodając przy tym, że dałoby to duży oddech finansowy mającemu problemy z dopięciem budżetu klubowi.

Gdyby rzeczywiście Lewandowski miał siedzieć na ławce dłużej, to polscy kibice będą mieli dylemat. Kibicować Barcelonie i patrzeć, jak Lewandowski marnuje okazję na Złotą Piłkę? Czy też oglądać mecz i przy każdym dojściu do piłki Torresa, czy też innego zawodnika, który zająłby miejsce środkowego napastnika szeptać: skuś baba na dziada?

Wydawałoby się, że piłka nożna to sport drużynowy. Jednak w dzisiejszym coraz bardziej popularnym modelu kibicowania, który można nazwać gwiazdorsko-celebryckim, wyniki drużyny schodzą na dalszy plan. Do ciągłego oczekiwania na dużą wpadkę Inakiego Peny już się przyzwyczailiśmy. Teraz być może trzeba będzie poszukać innego antyidola.