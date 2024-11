Lewandowski to dopiero początek. Prawdziwa plaga w Barcelonie

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że Robert Lewandowski nie weźmie udziału w listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski, przygotowującej się do meczów Ligi Narodów UEFA z Portugalią oraz Szkocją. Powodem absencji kapitana drużyny narodowej jest uraz pleców, którego doznał w ligowym meczu przeciwko Realowi Sociedad, wykluczający go z gry na około dziesięć dni" - poinformował w poniedziałkowy poranek PZPN. Kilkanaście minut później także FC Barcelona poinformowała, że polskiego napastnika czeka krótka przerwa od gry.

Hansi Flick ma problem. Dziewięciu piłkarzy FC Barcelony zmaga się z kontuzjami i urazami

Przy okazji komunikatu o urazie Roberta Lewandowskiego i przerwy na mecze reprezentacji "Mundo Deportivo" pochyliło się nad kwestią zawodników FC Barcelony, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi. Dziennik podkreślił, że na dzisiaj Hansi Flick nie może liczyć na dziewięciu piłkarzy, którzy wracają do zdrowia po różnych kontuzjach i urazach.

Kto poza Lewandowskim dochodzi do zdrowia? To m.in. Lamine Yamal, który w meczu z Crveną zvezdą (5:2) nabawił się kontuzji kostki i przez to nie zagrał przeciwko Realowi Sociedad (0:1). 17-latek ma pauzować od dwóch do trzech tygodni. Kolejny jest Hector Fort, który zmaga się tylko ze stłuczeniem i powinien być gotowy do gry po meczach reprezentacji narodowych. Pod miesiąca do gry powinien być także gotowy Eric Garcia, który nie gra od czasu meczu z Sevillą (5:1).

Następny jest Ronald Araujo, który pozostaje poza grą od czasu Copa America. Urugwajczyk musiał przejść operację i być może wróci do pełnych treningów pod koniec miesiąca, ale to ciągle nie jest pewne. Z kolei Andreas Christensen zmaga się z nawracającym się zapaleniem ścięgna Achillesa. Z tego powodu nie wiadomo, kiedy wróci do gry.

Z początkiem grudnia Hansi Flick powinien móc liczyć na Ferrana Torresa, który naderwał mięsień dwugłowy uda. Niemiecki szkoleniowiec na pewno w tym sezonie nie będzie mógł liczyć na Marca-Andre ter Stegena i Marca Bernala, którzy zmagają się z poważnymi kontuzjami kolan.

Obecnie FC Barcelona zajmuje pierwsze miejsce w tabeli La Ligi z sześcioma punktami przewagi nad drugim Realem Madryt. Jednocześnie Katalończycy mają o jeden mecz rozegrany więcej. Kolejne spotkanie piłkarze Hansiego Flicka rozegrają w sobotę 23 listopada na wyjeździe z Celtą Vigo o godz. 21:00. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.