Jest oficjalny komunikat Barcelony ws. Lewandowskiego

FC Barcelona przegrała 0:1 z Realem Sociedad w 13. kolejce ligi hiszpańskiej po golu Sheraldo Beckera. W ten sposób seria meczów Barcelony bez porażki, licząc wszystkie rozgrywki, zatrzymała się na siedmiu spotkaniach. Robert Lewandowski strzelił gola w 13. minucie, ale po interwencji systemu VAR został on nieuznany przez spalonego. Cała sytuacja jest jednak bardzo kontrowersyjna, co odbija się szerokim echem w Hiszpanii.

- Jest możliwość, że doszło do błędu w oznakowaniu stopy Roberta. Jeśli faktycznie tak się stało, doszło do tak wyraźnej i poważnej pomyłki, to miejmy nadzieję, że La Liga podejmie odpowiednie kroki - mówił Inaki Pena, bramkarz Barcelony. System mógł pomylić Lewandowskiego z Nayefem Aguerdem, przez co z jego analizy mogło wynikać, że stopa Lewandowskiego była bliżej bramki rywala od dolnej kończyny jego przeciwnika. Mimo to Lewandowski nadal ma sporą przewagę w klasyfikacji strzelców nad resztą stawki.

Na domiar złego Lewandowski zakończył wspomniany mecz z urazem pleców, co wykluczyło jego obecność na zgrupowaniu reprezentacji Polski przy okazji meczów z Portugalią i Szkocją. Te wieści zostały potwierdzone przez profil "Łączy nas piłka" na portalu X. W taki sposób Michał Probierz będzie mógł korzystać podczas listopadowego zgrupowania z Adama Buksy, Krzysztofa Piątka i Karola Świderskiego.

Barcelona wydała komunikat ws. kontuzji Lewandowskiego. Wszystko jasne

Teraz pojawił się też komunikat ze strony Barcelony, która potwierdziła, że Lewandowski doznał urazu dolnej części pleców. Wersja podana przez polską federację pokrywa się z tą, którą opublikował klub - Lewandowski będzie wyłączony z gry przez około dziesięć dni. Jeżeli ta diagnoza się potwierdzi, to Lewandowski powinien wrócić do gry tuż po zakończeniu listopadowej przerwy reprezentacyjnej na spotkanie z Celtą Vigo, które odbędzie się 23 listopada o godz. 21:00.

Lewandowski nie jest jednak jedynym zawodnikiem Barcelony, który obecnie zmaga się z kontuzją. Problemy ze zdrowiem ma także Lamine Yamal, który skręcił staw skokowy w prawym kolanie. Yamal ma pozostać poza grą przez dwa-trzy tygodnie. Pierwotnie Yamal miał tylko stłuczenie po meczu z Crveną Zvezdą (5:2) w Lidze Mistrzów, ale dyskomfort okazał się na tyle duży, że Yamala zabrakło w kadrze meczowej Barcelony na mecz z Realem Sociedad.

Od momentu transferu do Barcelony Lewandowski opuścił łącznie dziesięć meczów, licząc rozgrywki klubowe oraz reprezentacyjne. W tym sezonie Lewandowski strzelił 19 goli i zanotował dwie asysty w 17 meczach, licząc wszystkie rozgrywki w barwach Barcelony.