Media: Śląsk podjął decyzję ws. Magiery. A to nie koniec!

Śląsk Wrocław znajduje się obecnie w koszmarnej sytuacji. I mało co wskazuje na to, że niebawem coś ulegnie zmianie. Ostatnie dwa mecze tylko to potwierdziły, gdyż drużyna najpierw została rozbita w derbach przez Zagłębie Lubin, a w sobotę przegrała z Górnikiem Zabrze.

Nowe wieści ws. Śląska Wrocław. Media: Wiadomo, co dalej z Magierą i Baldą

Tuż po zakończeniu spotkania, Magiera nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy nadal będzie trenerem Śląska po przerwie reprezentacyjnej. - Nie wiem, skąd mam wiedzieć - wypalił na konferencji prasowej. - Uważam, że mogę pomóc. Mam doświadczenie, które jest ważne w prowadzeniu drużyny. (...) Kierunek, który obraliśmy, był dobry. Wiemy doskonale, że zostało jeszcze 20 kolejek, ale patrzę na najbliższą serię gier, w której trzeba zapunktować - przekazał.

Dziennikarz Mateusz Janiak zdradził w poniedziałek, że dwie ostatnie przegrane sprawiły, że cierpliwość władz Śląska się skończyła. - Dostaliśmy informację, że jutro czy pojutrze w Śląsku Wrocław nie będzie ani Jacka Magiery, ani Davida Baldy - ujawnił w programie "LigaPL". Gdyby faktycznie tak się stało, to dyrektor sportowy straciłby pracę po 530 dniach, natomiast szkoleniowiec pracowałby 41 dni dłużej.

Magiera zostanie zatem prawdopodobnie piątym trenerem, który pożegnał się z pracą w tym sezonie w ekstraklasie. Do tego grona należą już: Kamil Kuzera, Jens Gustafsson, Kamil Kiereś oraz Waldemar Fornalik. Kanał Sportowy dodaje, że zastąpić dotychczasowego szkoleniowca Śląska mogą Leszek Ojrzyński, Piotr Stokowiec lub któryś z wyżej wymienionych trenerów.

Prezes Śląska przemówił. "Musimy ugasić ten pożar"

- Pion sportowy nie przygotował zespołu na odejście tych dwóch zawodników, którzy to ciągnęli - oznajmił na antenie Weszło Łukasz Gikiewicz, wytykając władzom klubu transfery Erika Exposito oraz Nahuela Leivy. Inne zdanie ma za to prezes Patryk Załęczny. - Na pewno nie jesteśmy na miejscu, o jakim myśleliśmy przed sezonem. Założenia były zdecydowanie inne. Tak kształtowana była nasza kadra, że chcieliśmy znaleźć się w górnej części tabeli - powiedział TVP Sport.

Wielu ekspertów, jak i kibiców twierdzi, że winnym takiej sytuacji jest właśnie Balda. - Nie chcę wskazywać palcem jednego winnego tej sytuacji, to byłoby po prostu nie w porządku. Doskonale wiem, kto, w jakim aspekcie zawinił, ale to nie jest moment na rozliczenia przed mikrofonem. Wewnętrznie wszyscy wiedzą, jak było i teraz musimy poprawić się w wielu aspektach i liczę, że tak się niebawem stanie. Musimy ugasić ten pożar i w końcu ruszyć do przodu - podsumował Załęczny.

Po 14. kolejkach ligowych Śląsk zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem dziewięciu punktów.