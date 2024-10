Hiszpan wstrząśnięty decyzją Flicka ws. Szczęsnego. "Powiedział publicznie"

- Nie planujemy zmiany bramkarza z powodu Ligi Mistrzów. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, ale planujemy, że jutro i w środę zagra Inaki Pena. Jesteśmy też szczęśliwy, że Szczęsny jest z nami - powiedział Hansi Flick na sobotniej konferencji prasowej przed meczem FC Barcelony z Sevillą. Te słowa niemieckiego szkoleniowca oznaczają, że Wojciech Szczęsny z ławki rezerwowych obejrzy mecze z Sevillą i Bayernem Monachium.

Polak został w zamyśle sprowadzony jako zastępstwo dla Marca-Andre ter Stegena, który z powodu kontuzji kolana nie wróci najpewniej do gry w tym sezonie. Rzeczywistość jest jednak taka, że od razu do bramki Barcelony nie wskoczy.

Dziennikarz z Barcelony skomentował decyzję Hansiego Flicka ws. Wojciecha Szczęsnego

Alex Pintanel z portalu Relevo przyznał, że jest zaskoczony decyzją Hansiego Flicka. - Nie wiem, dlaczego Flick wybrał Penę. To zaskakujące z dwóch powodów. Po pierwsze, Szczęsny w piątek powiedział już publicznie, że jest gotowy do gry. Ja w zeszłym tygodniu rozmawiałem z członkiem sztabu szkoleniowego Barcelony, który przyznał, że w klubie nie spodziewali się, że Szczęsny w takim tempie będzie przygotowany pod względem fizycznym do gry - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet. Drugi powód dotyczy braku solidności w grze Inakiego Peni.

- Uważaliśmy, że nie daje pewności drużynie. Mogę tylko domyślać się, że chodziło, aby dać mu pewność siebie - dodał kataloński dziennikarz o powodach postawienia na Penę przez Flicka.

Niemiecki szkoleniowiec mówił jedynie o meczach z Sevillą i kolejnym w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium. Z kolei w przyszły weekend Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Madryt w El Clasico.

- Szczęsny prędzej czy później będzie jedynką, ale ciężko powiedzieć, kiedy to się stanie. To zależeć będzie od Peni. Jak wypadnie dobrze w dwóch najbliższych spotkaniach, to nie sądzę, by Flick dokonał zmiany przed starciem z Realem. Jak zagra słabiej, to Szczęsny zagra w tym meczu - ocenił Pintanel. Podkreślił, że Szczęsny "w końcu zagra".

Aktualnie FC Barcelona ma tyle samo punktów w tabeli, co Real Madryt (po 24). Mecz z Sevillą rozpocznie się w niedzielny wieczór o godz. 21:00.