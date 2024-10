A jednak! Flick oficjalnie ogłosił ws. debiutu Szczęsnego. "Mamy taki plan"

- Tak, przygotowywałem się przez te dwa tygodnie, aby być gotowym. To, czy zagram, czy nie, to decyzja trenera, którą muszę uszanować, ale trenuję, aby zagrać w tym meczu i mentalnie jestem już gotowy - w taki sposób Wojciech Szczęsny odpowiedział na pytanie o to, czy jest gotowy do gry na niedzielny mecz przeciwko z Sevillą i debiut w barwach FC Barcelony. Polak został w zamyśle sprowadzony jako zastępstwo dla Marca-Andre ter Stegena, który z powodu kontuzji kolana nie wróci najpewniej do gry w tym sezonie.

Hansi Flick wybrał bramkarza na mecze z Sevillą i Bayernem Monachium. Złe wieści dla Szczęsnego

Niemiecki szkoleniowiec FC Barcelony pojawił się w sobotnie popołudnie na konferencji prasowej przed meczem z Sevillą. Został na niej oczywiście zapytany o to, kto stanie w bramce katalońskiego klubu w najbliższych spotkaniach.

- Nie planujemy zmiany bramkarza z powodu Ligi Mistrzów. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, ale planujemy, że jutro i w środę zagra Inaki Pena. Jesteśmy też szczęśliwy, że Szczęsny jest z nami - podkreślił Flick. To oznacza, że polski bramkarz - przynajmniej na razie - z ławki rezerwowych obejrzy mecze z Sevillą i Bayernem Monachium.

- To dobrze, że mówi [Szczęsny - przyp. red.], że jest gotowy do gry. Nie ma jednak powodu, dla którego Inaki Pena miałby nie grać - dodał Flick.

Hansi Flick wypowiedział się jednak o dwóch najbliższych meczach, które zostaną rozegrane w niedzielę 20 października (Sevilla) i środę 23 października (Bayern Monachium). Nic jednak nie mówił o przyszłej sobocie (26 października) i starciu z Realem Madryt. Czy wtedy Szczęsny zadebiutuje w barwach FC Barcelony? To pewnie będzie zależeć od tego, jak Inaki Pena zaprezentuje się w dwóch najbliższych spotkaniach.

Aktualnie FC Barcelona przewodzi w tabeli La Ligi z trzema punktami przewagi nad Realem Madryt. Mecz z Sevillą rozpocznie się w niedzielny wieczór o godz. 21:00. Relacje tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.