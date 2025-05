Nie tylko Modrić! Kolejna legenda opuszcza Real Madryt. "Rozczarowany"

Czwartek 22 maja zapisze się w historii Realu Madryt jako dzień ogłoszenia o wielkim rozstaniu. Klub potwierdził, że czas Luki Modricia w barwach "Królewskich" nieuchronnie zbliża się do końca, a Chorwat swoje ostatnie mecze rozegra podczas czerwcowo-lipcowych Klubowych Mistrzostw Świata w USA. Za to z Santiago Bernabeu pożegna się w kończącym sezon 2024/25 starciu domowym z Realem Sociedad w sobotę 24 maja.

REKLAMA

Zobacz wideo Pierwszy taki finał Ligi Mistrzów od 17 lat! "Nigdy bym się nie spodziewał"

Modrić nie będzie sam. Kolejna legenda odchodzi. Powodem Alonso

Jak się okazuje, Modrić nie będzie najprawdopodobniej jedyną legendą Realu, dla której jest to ostatni sezon w Madrycie. Jak donosi portal Relevo, klub opuścić ma także Raul Gonzalez. Słynny napastnik od 2018 roku pracował jako trener, najpierw drużyn młodzieżowych, a od 2019 roku trzecioligowych rezerw (Real Madryt Castilla). Zespół ten pod jego wodzą z reguły kończył w środku tabeli, a najbliżej awansu był w sezonie 2022/23, gdy zajęli trzecie miejsce. Pod okiem Raula trenowali m.in. obecny piłkarz Napoli Rafa Marin czy podstawowy w ostatnich miesiącach stoper pierwszej drużyny Raul Asencio.

Skąd nagle taka decyzja legendy? Otóż jak ujawnia Relevo, decydującym czynnikiem miała być decyzja o zatrudnieniu Xabiego Alonso w roli pierwszego trenera Realu. Raul mocno liczył na tę posadę. Miał nawet odrzucić propozycje z Villarrealu i Sevilli, w nadziei, że któregoś dnia otrzyma szansę w pierwszym zespole "Królewskich". Nadzieja ta okazała się złudna.

Rozczarowanie było zbyt duże. Real ma już gotowego kolejnego byłego piłkarza

- To dla niego trudna decyzja, przekreślająca na ten moment jego marzenie o poprowadzeniu pierwszego zespołu. Jednak jednocześnie napędza ją poczucie głębokiego i bolesnego rozczarowania. Przez ostatnie tygodnie Raul był wręcz wstrząśnięty, że nie było go nawet w dyskusji o potencjalnych następcach Carlo Ancelottiego. Zatrudnienie Alonso przelało czarę goryczy. Raul ma ogłosić klubowi swoją decyzję w piątek. Według osób z jego bliskiego otoczenia rozczarowanie jest spore, ale Hiszpan ma zamiar rozstać się z klasą - czytamy.

Nie wiadomo, jaki będzie kolejny ruch w trenerskiej karierze Raula. Jak dotąd nigdy nie prowadził seniorskiej drużyny innej niż rezerwy Realu. Znane jest za to nazwisko jego prawdopodobnego następcy. To kolejny były piłkarz madrytczyków Alvaro Arbeloa, który jak dotąd pracował z zespołem do lat 19. Jako zawodnik był prawym obrońcą i rozegrał dla "Królewskich" aż 238 spotkań.