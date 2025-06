Media: Flick wkracza do akcji. Chodzi o ter Stegena

Marc-Andre ter Stegen czy Wojciech Szczęsny? Kto stanie między słupkami FC Barcelony w przyszłym sezonie? Jeszcze do niedawna wydawało się, że to właśnie między tą dwójką rozstrzygnie się walka o miano pierwszego bramkarza. Ale do gry najpewniej wkroczy Joan Garcia z Espanyolu. Hiszpan na dniach ma dołączyć do drużyny Hansiego Flicka. Ba, zgodnie z doniesieniami mediów, to on ma zająć miejsce w bramce, a jego zmiennikiem ma zostać Polak. Co w tej sytuacji z ter Stegenem? Klub nie zamierza naciskać na jego odejście, ale jeśli chce regularnie grać, to nie ma innego wyboru.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Powinno się otworzyć drzwi i serdecznie im podziękować za niezdobycie mistrzostwa od lat

Hansi Flick ma swoje pięć minut. Ważne ruchy ws. ter Stegena

Teraz do akcji ma wkroczyć sam Hansi Flick. Jak donosi "AS", trener był obecny na półfinale Ligi Narodów między reprezentacją Niemiec a Portugalią. I patrzył z bliska na grę ter Stegena, który spisał się dość przyzwoicie - zanotował dwie kapitalne interwencje w końcówce - ale nie zdołał uchronić drużyny przed porażką (1:2). Raczej nie podwyższył swoich notowań w oczach Flicka. A ten ma już podejmować konkretne kroki w sprawie ter Stegena. Jakie?

"Chwila Flicka. (...) Niemiecki trener, który w środę był obecny na meczu w Monachium, rozmawia teraz z kapitanem, aby wyjaśnić swoje plany" - ujawniają dziennikarze. Ich zdaniem napięcie w sprawie golkiperów narasta i teraz Flick musi nad tym zapanować. "To czas Flicka. I stawienia temu czoła" - czytamy. Redakcja przypomniała, że przed rokiem niemiecki trener znalazł się w podobnej sytuacji. Ilkay Guendogan również chciał zostać, ale ostatecznie musiał opuścić Barcelonę. Czy ter Stegen podzieli los rodaka?

Zobacz też: Nagła decyzja Lewandowskiego ws. meczu reprezentacji. W Polsce zawrzało.

Co zrobi ter Stegen?

Jedno jest pewne, dla golkipera ważna jest regularna gra. Tylko ona zapewni mu miejsce w bramce na mistrzostwach świata 2026. A jeśli nie będzie miał na nią szansy w Barcelonie, to będzie musiał znaleźć nowego pracodawcę. Jak na razie największe zainteresowanie nim wyraża Arabia Saudyjska, ale przejście tam może oznaczać dla niego wypisanie się z wielkiego futbolu. Sam ter Stegen, póki co, deklaruje, że z Barcelony odchodzić nie zamierza.