Reprezentacja Polski pokonała Mołdawię 2:0 w ostatnim spotkaniu Kamila Grosickiego w reprezentacyjnej karierze. Gole dla biało-czerwonych strzelali Matty Cash i Bartosz Slisz. Gra polskiego zespołu znów była jednak daleko od idealnej. Kibice przed wtorkowym spotkaniem z Finlandią w eliminacjach do mistrzostw świata mogą nie być optymistami. A jak na starcie spogląda Michał Probierz? Selekcjoner pojawił się na tradycyjnej pomeczowej konferencji. Zabrał głos w sprawie debiutanta.

Skrzypczak chwalony. "Bardzo dobrze"

Wyglądał nieźle jak na debiutanta. Bardzo dobrze kontrolował boisko. Z piłką też oprócz jednego może błędu, gdzie popełnił złym przyjęciem, to miał bardzo dużo dobrych momentów prowadzenia piłki. Bramka druga też się zaczęła od niego. Bardzo dobrze minął zawodnika, wprowadził tę piłkę między strefy i mieliśmy z tego sytuację - powiedział.

- Mógł zdobyć bramkę. Z ławki to wyglądało, że powinien prawą nogą... nie wiem czemu lewą to robił, ale to w telewizji będzie łatwiej zobaczyć - dodał Probierz.

Mateusz Skrzypczak ma za sobą udany sezon w Jagiellonii Białystok. W 46 meczach w klubie zdobył dwa gole i pomógł wywalczyć brązowy medal mistrzostw Polski, superpuchar kraju i dotrzeć do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

Polska wygrała trzeci mecz w tym roku. Wcześniej pokonała Litwę (1:0) i Maltę (2:0). Przed nią jeszcze sześć spotkań do końca 2026 roku.

Biało-czerwoni pod wodzą Michała Probierza rozegrali już 20 spotkań. Wygrała 10 z nich, cztery zremisowała i sześć przegrała. Szansa na poprawę tego dorobku już we wtorek 10 czerwca. Wówczas biało-czerwoni zagrają w Helsinkach z Finlandią. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego meczu, która będzie dostępna na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.