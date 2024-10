Dzieje się. Prawniczka Mbappe aż musiała zabrać głos

W ostatnim czasie zagęściła się atmosfera wokół Kyliana Mbappe. Z jednej strony ataki z Francji za brak stawienia się na zgrupowaniu reprezentacji narodowej, z drugiej oskarżenie o gwałt. Mbappe w trakcie przerwy reprezentacyjnej przebywał w Sztokholmie i miał jakoby dopuścić się tam napaści na tle seksualnym oraz gwałtu. Piłkarz w mediach społecznościowych napisał, że to wszystko jest "fake newsem", ale to nie zakończyło całej sprawy.

"W naszej redakcji jesteśmy całkowicie pewni, jesteśmy w 100% pewni, że Kylian Mbappe jest podejrzanym w tej sprawie. To z całą pewnością nie koniec" - stwierdziła Katrin Krantz ze szwedzkiego dziennika "Expressen".

Prawniczka Kyliana Mbappe przemówiła ws. oskarżenia o gwałt

Do całej sprawy odniosła się także prawniczka Kyliana Mbappe Marie-Alix Canu-Bernard. - On nie ma sobie nic do zarzucenia. Nie wie nawet, o czym rozmawiamy - tłumaczyła cytowana przez RMC Sport. Mówiła również o tym, że oskarżenie ujawniono w czasie rzeczywistym w szwedzkich mediach. - To nie szwedzki wymiar sprawiedliwości ujawnił te informacje. Nie była to też szwedzka policja - podkreśliła.

- Jasno mówi: "nie mam sobie nic do zarzucenia". Żyje oczywiście inaczej niż my. Ma wokół siebie kordon sanitarny, żyje w pewnej bańce. To środowisko, w którym nie pozwala się mu ryzykować. Jest mocno wystawiony na widok publiczny, a jego bliskie otoczenie o tym wie i on sam również. Wszystko jest zorganizowane tak, by tego typu sytuacje nie miały miejsca - powiedziała Marie-Alix Canu-Bernard.

Podkreśliła, że jej klient złoży zeznania jeśli będzie taka potrzeba. - Mówimy o młodym mężczyźnie, który ma 25 lat i jest niezwykle dojrzały. Jednak czy zdajesz sobie sprawę z tego zamieszania w mediach i tego hałasu, które całkowicie godzą w jego honor? - zastanawiała się. Podsumowała, że Mbappe powinien obecnie skupić się na futbolu i oderwać się od całego zamieszania.

W Realu Madryt ze spokojem podchodzą do całej sprawy i Francuz z całym zespołem przygotowuje się do sobotniego meczu na wyjeździe z Celtą Vigo. "Królewscy" w tabeli La Liga tracą trzy punkty do pierwszej FC Barcelony. Z kolei sam Mbappe w tym sezonie zdobył siedem bramek i zanotował asystę w 11 występach we wszystkich rozgrywkach.