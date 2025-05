Skandal podczas El Clasico. Nagrali to. "Idź do więzienia"

Real Madryt grał o przysłowiowe życie w El Clasico. Tylko wygrana pozwalała wrócić do walki o mistrzostwo Hiszpanii. Piłkarze Carlo Ancelottiego liczyli również, że uda im się przerwać fatalną passę przeciwko FC Barcelonie. W końcu przegrali trzy z trzech spotkań w tym sezonie. Tylko że w niedzielne popołudnie dołożyli kolejną porażkę (3:4). I choć nadal mają matematyczne szanse na tytuł, to w praktyce wydaje się, że jest już "po zabawie" - na trzy kolejki przed końcem sezonu Real traci aż siedem punktów do lidera. Nic więc dziwnego, że humory zawodników z Madrytu nie były najlepsze. To spotkanie szczególnie dotknęło Raula Asencio, ale z innych powodów niż sportowe.

Kibice Barcelony nie wytrzymali. Oberwało się Raulowi Asencio. Sceny na El Clasico

Jak donosi "AS", telewizja Movistar+ zarejestrowała nieprzyjemne obrazki na Montjuić. Do zdarzenia doszło w okolicach 50. minuty, kiedy to Asencio otrzymał żółtą kartkę. Później skonfrontował się z Frenkiem de Jongiem. Widać było, że panowie raczej nie darzą się sympatią i wymienili kilka zdań. I właśnie wtedy pobudzili się kibice Barcelony i doszło do skandalicznych scen.

Fani skandowali w stronę Asencio: "Idź do więzienia". Krzyki było słychać dość wyraźnie i niewykluczone, że słyszał je też sam zainteresowany. Dlaczego kibice zachowali się w taki sposób i postawili takie żądanie przed Hiszpanem?

Chodzi o problemy prawne, z którymi mierzy się piłkarz. W lutym media informowały, że Asencio jest w gronie podejrzanych o posiadanie i rozprzestrzenianie dziecięcej pornografii i jest przeciwko niemu prowadzone śledztwo. Do incydentu rzekomo doszło w 2023 roku, kiedy to czterech piłkarzy młodzieżowej drużyny Realu Madryt bawiło się w jednym z klubów. Po imprezie miało dojść do zbliżenia z dziewczynami, a jedna z nich nie miała ukończonych 16 lat. Co więcej, były one nagrywane w sytuacjach intymnych bez wyrażenia na to zgody.

Czy Asencio pozostanie w Realu na kolejny sezon?

Asencio dość szybko i nieoczekiwanie awansował z drugiej drużyny Realu do pierwszego zespołu. Miało to związek z licznymi kontuzjami w defensywie. Mimo wszystko ekspresowo zadomowił się w ekipie Ancelottiego i zaczął spełniać pokładane w nim oczekiwania. Wystąpił już w 50 meczach tego sezonu, zdobywając dwie asysty.

Raczej nie wywalczy z drużyną żadnego trofeum w tym sezonie (nie licząc Superpucharu UEFA). Real przegrał w finale Superpucharu Hiszpanii, a także Pucharu Króla. Z kolei na etapie ćwierćfinału zakończył udział w Lidze Mistrzów. Wciąż ma szansę na mistrzostwo Hiszpanii, ale jak pisaliśmy wyżej, są one właściwie iluzoryczne.