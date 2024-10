UEFA ukarała Chorwatów po meczu z Polską. Zero taryfy ulgowej

Reprezentacja Polski w pasjonującym meczu Ligi Narodów zremisowała 3:3 z Chorwacją na Stadionie Narodowym. Było to drugie spotkanie obu drużyn w tej edycji rozgrywek, we wrześniu rywalizowały one w Osijeku. Wówczas gospodarze zwyciężyli 1:0, choć równie głośno było o incydentach rozgrywających się wokół stadionu.

Zamieszanie wokół meczu Chorwacja - Polska. UEFA nałożyła kary

Przed pierwszym gwizdkiem ok. 50-osobowa grupa chorwackich kiboli zaatakowała kilku Polaków. Jeszcze goręcej zrobiło się po spotkaniu, gdy doszło do kolejnych starć, a zatrzymanych zostało 67 polskich obywateli. Z tego powodu chorwackie media przed wtorkowym meczem ostrzegały rodaków przed możliwym "odwetem".

Niespokojnie było również w trakcie gry i z tego powodu UEFA wyciągnęła konsekwencje. "Komisja Dyscyplinarna podjęła decyzję w sprawie kary dla Chorwackiego Związku Piłki Nożnej (HNS - red.) w związku z incydentami podczas meczu Ligi Narodów pomiędzy Chorwacją a Polską w Osijeku" - czytamy w komunikacie na oficjalnej stronie HNS.

Tyle będą kosztowały Chorwatów incydenty podczas meczu z reprezentacją Polski

Ukarani zostali wyłącznie gospodarze, konkretnie za zachowanie fanów. Grzywna wynosi 34,5 tys. euro, nałożono ją za następujące przewiny: rzucanie przedmiotami na boisko (15 tys. euro), wbieganie kibiców na murawę (8 tys. euro), okrzyki do zawodników oraz sędziów (7 tys. euro), a także odpalanie rac (4,5 tys. euro).

Kara jest dotkliwa, ale na pewno Chorwaci mniej się nią przejmą, jeśli awansują do fazy play-off Ligi Narodów - aby tak się stało, muszą zająć co najmniej drugie miejsce w Grupie 1. Po czterech z sześciu kolejek są wiceliderami, z 7 pkt ustępują wyłącznie Portugalii (10 pkt), a wyprzedzają Polskę (4 pkt) oraz Szkocję (1 pkt).