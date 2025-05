Gruchnęły sensacyjne wieści nt. Flicka. Wtedy Barcelona wszystko ogłosi

FC Barcelona przegrywała z Realem Madryt już 0:2, ale ostatecznie i tak wygrała 4:3. To rzecz, która charakteryzuje drużynę Hansiego Flicka w tym sezonie. Jak źle nie wyglądałaby sytuacja na boisku, to piłkarze Barcelony są w stanie odwrócić wynik na swoją korzyść. Pod tym względem wyjątkiem był jedynie rewanżowy mecz z Interem w półfinale Ligi Mistrzów - w nim Barcelona też odrobiła dwubramkową stratę, ale straciła awans do finału po dogrywce, która wynikła z bramki w doliczonym czasie gry.

FC Barcelona podpisze nową umowę z Flickiem. Wkrótce ogłoszenie?

Trudno sobie wyobrazić, żeby w taki sposób grała Barcelona Xaviego. Dziś już nie da się zaprzeczać, że kataloński klub skorzystał na zmianie trenera - to najlepszy sezon Barcelony od lat, nawet mimo tego, że straciła już szanse na zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Nie dziwi, że klub zamierza przedłużyć umowę z niemieckim szkoleniowcem - obecna obowiązuje do końca przyszłego sezonu.

Jak informuje "Mundo Deportivo" ws. nowej umowy Hansiego Flicka wszystko jest już dogadane. "Prezydent, agent i trener wczoraj wieczorem spotkali się na kolacji w restauracji Botrafumeiro i wznieśli toast za zwycięstwo oraz dalszą współpracę" - pisze gazeta.

Nowa umowa Hansiego Flicka będzie obowiązywać do 2027 roku. Może się wydawać, że to krótko, ale Niemiec nie jest fanem długich kontraktów. "Mundo Deportivo" zaznacza, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to jest duża szansa na to, że trener Barcelony zgodzi się na jeszcze jeden, dodatkowy rok.

Teraz Barcelona czeka na dobry moment, żeby wszystko ogłosić oficjalnie. Według gazety nastąpi to najwcześniej dopiero po tym jak klub zapewni sobie matematycznie mistrzostwo. Czyli być może już w środę - wystarczy, że Real Madryt tego dnia nie wygra meczu z Mallorcą. Jeżeli mistrzowie Hiszpanii zwyciężą, to kolejną okazję na zdobycie tytułu Barcelona będzie miała już następnego dnia, gdy zagra na wyjeździe z Espanyolem.