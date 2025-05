To w tym klubie Wilfredo Leon zagra w następnym sezonie! Sam to potwierdził

Wilfredo Leon poprowadził Bogdankę LUK Lublin do sensacyjnego mistrzostwa Polski. "Na ich triumf stawiali raczej tylko najbardziej zagorzali kibice tego klubu. Cała reszta widziała ich najprędzej na miejscach 4-5 lub nawet niżej. Tymczasem mający zaledwie 12-letnią historię klub w czwartym sezonie występów w PlusLidze pokazał sceptykom, że wszystko jest możliwe" - pisała Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.

Wilfredo Leon świętuje mistrzostwo Polski dla Bogdanki LUK Lublin. A mierzy jeszcze wyżej

Po czwartym, ostatnim meczu finałowej rywalizacji z Aluron Wartą Zawiercie, reprezentant Polski udzielił wywiadu TVP Sport. - Jestem zadowolony, że medal ma ten sam kolor, co koszulka. To była wielka walka, ale bardzo mnie cieszy, że zrobiliśmy to, co chcieliśmy - oznajmił.

Było to jego drugie trofeum z lubelskim klubem po Pucharze Challenge. Jednak jego ambicje sięgają wyżej. - Brakuje mi jeszcze Pucharu Polski, który przegraliśmy. [...] Ale i tak jestem szczęśliwy. To wielki sukces, zarówno osobisty, jak i drużynowy. Pamiętajmy, że nie każdy zawodnik jest w stanie zdobyć taki medal - powiedział. Po czym dodał: - Dalej jest Liga Mistrzów, której brakuje w Lublinie. I chciałbym powtórzyć (mistrzostwo - red.), bo jak już masz jedno, to chcesz drugie.

Wilfredo Leon ogłosił ws. przyszłości w Bogdance LUK Lublin

W dalszej części rozmowy 31-latek dostał pytanie o to, czy w przyszłym sezonie będzie grał w tym samym klubie? Odpowiedź była jednoznaczna. - Tak jest! To już oficjalne. Klub jeszcze nie (ogłosił - red.), ale już wam to mówię - przekazał rozentuzjazmowany siatkarz.

Dla Wilfredo Leona będzie to drugi sezon na polskich parkietach. Wcześniej występował m.in. w Zenicie Kazań (2014-2018) i Perugii (2018-2024).