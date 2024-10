Saudyjczycy rzucili na stół 300 mln euro. W Madrycie nie mogli odmówić

Obecny stadion Atletico Madryt w takiej formie, w jakiej jest dziś, możemy obserwować od roku 2017, gdy zakończona została trwająca aż sześć lat przebudowa obiektu znanego kiedyś jako Estadio de La Peineta. Dokładnie 16 września 2017 roku zastąpił on słynne Vicente Calderon jako dom zespołu prowadzonego przez Diego Simeone. Na inaugurację Atletico pokonało wówczas 1:0 po golu Antoine'a Griezmanna.

REKLAMA

Zobacz wideo Warszawa za mocna dla Zawiercia. Patryk Łaba: Wyciągniemy wnioski, jesteśmy kumatymi facetami

Civitas przestało regularnie płacić. Atletico nie dało drugiej szansy

Wówczas stadion znany był jako Wanda Metropolitano. Nazwa pochodziła oczywiście od sponsora, czyli chińskiej spółki Wanda. Zmieniło się to w 2022 roku, gdy nowym sponsorem obiektu została agencja nieruchomości Civitas. Jednak najnowsze doniesienia hiszpańskiej prasy informują, że ta era w historii stadionu już niemalże zaraz dobiegnie końca. Wedle doniesień dziennika "Mundo Deportivo" Civitas od pewnego czas miało problemy z płaceniem Atletico, więc klub intensywnie działał nad znalezieniem nowego sponsora.

I to wreszcie się udało. Jak informują katalońscy dziennikarze, niemal przesądzone jest, że Civitas Metropolitano już wkrótce ma zostać przemianowane na Riyadh Air Metropolitano. Riyadh Air to stosunkowo niedawno utworzona linia lotnicza, za którą odpowiada saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny. Co ciekawe, pierwsze połączenia lotnicze obsługiwać zacznie dopiero w przyszłym roku. Niemniej oferta Saudyjczyków miała być wprost nie do odrzucenia.

Kilkaset milionów euro za prawie 10 lat. Kosmiczna oferta

Logo tych linii było już wcześniej obecne na koszulkach meczowych graczy Atletico Madryt. Saudyjczycy mieli płacić za to klubowi aż 40 milionów euro rocznie. Teraz współpraca się zacieśni, a ramach nowej umowy obejmującej także sponsoring stadionu, Atletico ma otrzymać od Funduszu kwotę mieszczącą się w przedziale od 250 do 300 milionów euro. Możemy się też już zacząć przyzwyczajać do nowej nazwy obiektu, bo kontrakt ma zostać podpisany aż do 2033 roku.

Według "Mundo Deportivo" Atletico nową nazwę ogłosić ma już w środę 9 października. Natomiast oficjalny "chrzest" stadionu nastąpi w niedzielę 20 października przy okazji domowego meczu Atletico z Leganes (początek o 16:15).