Awansowali do Ligi Mistrzów i zwalniają trenera. Otwiera się szansa dla Polaka

Dla Young Boys Berno miniony sezon był fantastyczny. Berneński klub miał co prawda w jego trakcie mały kryzys, a po serii trzech porażek z rzędu pracę stracił trener Raphael Wicky. Jednak gdy zespół przejął trener drużyny do lat 21 Joel Magnin, Young Boys odzyskali blask. Pod wodzą 53-letniego Szwajcara wygrali osiem spotkań, zremisowali dwa i przegrali też tylko dwa. Pozwoliło to zdobyć drugie z rzędu mistrzostwo Szwajcarii.

Nowy trener, nowa twarz. Tyle że o wiele brzydsza

Mimo tych rezultatów Magnin wrócił po sezonie do trenowania zespołu U-21, a nowym szkoleniowcem drużyny z Berna został 55-letni Patrick Rahmen. Powiedzieć, że nie był to najlepszy wybór, to jak nic nie powiedzieć. Mimo pozostania w zespole kluczowych graczy Young Boys byli jednym z najgorszych mistrzów prawdopodobnie w całej Europie. Ostatnie miejsce w lidze szwajcarskiej z dorobkiem zaledwie sześciu punktów w dziewięciu meczach (tylko jedno zwycięstwo).

Jedyne co Rahmenowi się udało, to awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów po sensacyjnie wygranym dwumeczu z Galatasaray (3:2 i 1:0). Jednak już w niej Young Boys jak dotąd zebrali dwa srogie łomoty. Najpierw przegrali u siebie 0:3 z Aston Villą, a potem w Katalonii 0:5 z Barceloną. Ligowa porażka 0:1 z FC Basel przelała czarę goryczy. Berneński klub oficjalnie poinformował o zwolnieniu Patricka Rahmena po zaledwie trzech miesiącach pracy i łącznie piętnastu meczach (średnia 1,2 pkt na mecz).

Działacze Young Boys stracili cierpliwość. Łukasz Łakomy na tym zyska?

Nowym-starym trenerem tymczasowym został współautor mistrzostwa kraju Joel Magnin. Nie wiadomo na jak długo, ale ta zmiana i tak może ucieszyć polskiego piłkarza w barwach Young Boys, czyli Łukasza Łakomego. Były pomocnik Zagłębia Lubin miał w tym sezonie trochę kłopotów z urazami, ale nawet w zdrowiu Rahmen niechętnie na niego stawiał. Jego dorobek to tylko 130 minut w czterech meczach. Natomiast u Magnina w zeszłym sezonie Polak grał regularnie i nawet całkiem często w pierwszym składzie.

Kolejny mecz ligowy Young Boys rozegrają w sobotę 19 października o 18:00 u siebie z Luzerną. Natomiast w Lidze Mistrzów w środę 23 października o 21:00 podejmą na własnym boisku Piotra Zielińskiego i jego Inter Mediolan.