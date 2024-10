Media: Legia pobije rekord Ekstraklasy! Ogromna kasa na stole

- To piłkarz techniczny, zdyscyplinowany. Myślę, że trybuny mogą się w nich zakochać - tak o Rubenie Vinagre mówił Goncalo Feio w sierpniu br. po meczu Legii Warszawa z Radomiakiem Radom (4:1). Vinagre został wypożyczony ze Sportingu CP do Legii do końca sezonu 24/25, a w umowie między klubami zawarto opcję wykupu. - Byłem zdeterminowany, aby dołączyć do Legii i właśnie na taki ruch się zdecydowałem. Trener Feio cały czas chce, żebyśmy byli lepszą wersją samych siebie - opowiadał Vinagre w rozmowie z oficjalną stroną internetową Legii.

Legia sprowadzała do siebie piłkarza z imponującym CV. Przed transferem do Legii Vinagre grał w barwach Sportingu CP, AS Monaco, Wolverhampton Wanderers, Olympiakosu Pireus, Hellasu Verona czy Evertonu. Vinagre miał rywalizować o miejsce w wyjściowym składzie Legii z Patrykiem Kunem, ale bardzo szybko zyskał zaufanie Goncalo Feio i zaczął występować na lewym wahadle.

Aktualny rekord transferowy Legii to 1,5 mln euro, które zostały wydane na Bartosza Slisza z Zagłębia Lubin w lutym 2020 r. Czy wkrótce ten rekord zostanie pobity za sprawą Vinagre?

Legia pobije rekord Ekstraklasy? "Zamierzają skorzystać"

Portugalski dziennik "A Bola" informuje, że Legia skorzysta z opcji wykupu Vinagre po zakończeniu tego sezonu. Opiewa ona na 2,5 mln euro, co oznacza pobicie transferowego rekordu Ekstraklasy. Aktualnie należy on do Lecha Poznań, który zapłacił 1,8 mln euro za Aliego Gholizadeha z Royal Charleroi.

"Vinagre odnalazł swoją formę w Legii. Legia nigdy nie zapłaciła tak dużo za zawodnika, ale biorąc pod uwagę, jak gra Vinagre, to zamierzają skorzystać z opcji wykupu w celu późniejszego spieniężenia" - czytamy w artykule.

Portugalscy dziennikarze dodają, że Vinagre otrzymuje oferty od innych klubów, zwłaszcza z Niemiec. Jak Vinagre porozumiał się z Legią ws. wypożyczenia latem tego roku, to otrzymał propozycję ze strony Augsburga, a więc 13. drużyny poprzedniego sezonu Bundesligi. Warto dodać, że 50 proc. z kwoty wykupu trafi do poprzedniego klubu Vinagre, a więc Wolverhampton, które sprzedało go latem 2022 r. za 10 mln euro.

Vinagre notuje bardzo dobre liczby w tym sezonie w barwach Legii. Portugalczyk wystąpił w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował sześć asyst.