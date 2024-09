Dudek zdziwiony zachowaniem Szczęsnego. "Niepoważne"

Blisko, coraz bliżej wydaje się dołączenie Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony. Co prawda w sierpniu polski bramkarz poinformował o zakończeniu kariery, ale kontuzja Marca-Andre ter Stegena sprawiła, że w Katalonii zaczęli dzwonić do polskiego bramkarza. "Jeśli Wojciech Szczęsny chce ułatwić twórcom jego biograficznego filmu stworzenie spektakularnego zakończenia, niech dołączy do FC Barcelony. To będzie "last dance" na miarę pierwowzoru - z plot twistem, w wielkim klubie, perspektywą walki o trofea, Lewandowskim u boku, w pięknym do życia miejscu" - komentował Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Tomasz Włodarczyk w programie Meczyków ujawnił nawet, że Barcelona przygotowała już konkretną ofertę na piśmie, która tylko czeka na podpis bramkarza.- Jest już oferta na stole, oferta rocznego kontraktu dla Wojciecha Szczęsnego, więc dzieją się absolutnie te rzeczy. Barcelona przeszła do ataku i zaoferowała ten roczny kontrakt. Rozmowy posuwają się do przodu - powiedział dziennikarz w środowe popołudnie.

Jerzy Dudek ocenił potencjalne przenosiny Wojciecha Szczęsnego do FC Barcelony

Temat Wojciecha Szczęsnego w FC Barcelonie rozgrzewa dyskusje wśród polskich dziennikarzy i ekspertów. Głos w tej sprawie zabrał także Jerzy Dudek. - Wydaje się, że to dobra opcja. Sam o tym mówiłem dwa miesiące temu, gdy Wojtek się dowiedział, że Juventus nie będzie chciał z nim współpracować w bieżącym sezonie mimo ważnego kontraktu. Już wtedy powiedziałem, że skoro Wojtek lubi ciepły klimat, to Barcelona byłaby dobrym miejscem dla niego. Jest tam przecież Robert, więc na pewno dobrze by się tam ze sobą czuli… - powiedział w rozmowie z portalem Goal.pl. Dalej jednak zwrócił uwagą na pewną niekonsekwencją w zachowaniu Szczęsnego.

- W jakimś sensie byłoby to jednak zaskakujące, że po tym wszystkim, co Wojtek mówił, że robi to dla rodziny, że chce odpocząć, że to czas na reset, że się chce skupić na czymś innym… I nagle by wymyślił, że jeśli to Barcelona… No ok, mówi się, że Barcelonie i Realowi się nie odmawia. To mimo wszystko byłoby dla mnie trochę zaskakujące i niepoważne, a Wojtek z tego, co wiem to jest poważnym gościem - ocenił Dudek.

Na koniec podkreślił, że Marc-Andre ter Stegen jest w Barcelonie doskonały pod względem gry piłką, ale ogólnie "jest trochę gorszym bramkarzem niż Wojtek".

A jak do samego transferu odnosi się Wojciech Szczęsny? Polski bramkarz ograniczył się do krótkiego komentarza udzielonego "Mundo Deportivo". - Mam nadzieję, że Marc szybko wróci do zdrowia. Jest moim dobrym przyjacielem i świetnym bramkarzem. Życzę mu wszystkiego, co najlepsze. To jedyne, co mogę skomentować - powiedział były już golkiper reprezentacji Polski.