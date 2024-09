Dzieją się nieprawdopodobne rzeczy. Najnowsze wieści ws. Szczęsnego

- Dzieją się rzeczy! - tak Łukasz Wiśniowski zaczął środowy program Meczyków "Z tego co słyszę". Hiszpańscy dziennikarze od rana informują, że do umowy między szukającą bramkarza po kontuzji Marca-Andre ter Stegena Barceloną a Wojciechem Szczęsnym jest coraz bliżej. I rzeczywiście wygląda na to, że obie strony zmierzają ku finalizacji rozmów.

Jest gotowy kontrakt dla Szczęsnego

34-letni Szczęsny, który kilka tygodni temu rozwiązał kontrakt z Juventusem Turyn, a potem poinformował, że kończy karierę, właściwie od niedzielnego wieczoru pojawił się w medialnych spekulacjach jako opcja krótkoterminowa, by zastąpić ter Stegena. Niemiec zerwał ścięgna w rzepce w meczu Barcelony z Villarrealem (5:1) i wypada z gry na osiem miesięcy. Medialne doniesienia szybko zaczęły zmieniać się w konkrety i wiele wskazuje na to, że "Blaugrana" jest na dobrej drodze do namówienia Polaka, by ten po nieco ponad miesiącu zawiesił sportową emeryturę.

Tomasz Włodarczyk w programie Meczyków ujawnił nawet, że Barcelona przygotowała już konkretną ofertę na piśmie, która tylko czeka na podpis bramkarza.

- Jest już oferta na stole, oferta rocznego kontraktu dla Wojciecha Szczęsnego, więc dzieją się absolutnie te rzeczy. Barcelona przeszła do ataku i zaoferowała ten roczny kontrakt. Rozmowy posuwają się do przodu - powiedział dziennikarz.

Według hiszpańskich mediów Szczęsny miałby zarobić w Barcelonie do końca sezonu do dwóch milionów euro netto.

Hiszpanie informowali także o zaangażowaniu w rozmowy Roberta Lewandowskiego, który miałby później pomóc Szczęsnemu w aklimatyzacji w Barcelonie. Obaj są w bardzo dobrych relacjach. Otoczenie kapitana reprezentacji Polski ma cieszyć się z powodu transferu. Na grę w barwach "Dumy Katalonii" otwarta jest także rodzina bramkarza.

- Wiemy, że otoczenie i Roberta, i Wojtka, mocno się tym tematem grzeje. Tutaj nie będzie przeszkód stawiać małżonka Wojtka. Wydaje mi się, że brakuje tylko tego jednego elementu - przyznał Wiśniowski.

Zdaniem Włodarczyka temat transferu Szczęsnego do Barcelony może wyjaśnić się jeszcze w środę. W trakcie programu do dziennikarza napisał Fabrizio Romano, potwierdzając tę informację. "Rozmawiają. Czekam na aktualizację, ale możliwe, że to się wszystko zakończy dzisiaj"- przekazał Włoch, który jest dziennikarzem specjalizującym się w informacjach dotyczących transferów.

Z kolei Piotr Koźmiński z Goal.pl podał, że bramkarz jest właśnie w trakcie rozmów z Juventusem w sprawie klauzuli, według której musi zapłacić włoskiemu klubowi za przejście do giganta w określonym czasie po odejściu z Turynu. "Włoski klub otrzymał propozycję zadośćuczynienia (niższą niż zapisana w umowie) i trwa oczekiwanie na odpowiedź Włochów" - czytamy. "Stara Dama" nie powinna jednak robić żadnych problemów.

Za transferem Szczęsnego do Barcelony optował przede wszystkim jej trener Hansi Flick. Od początku wierzył, że uda się ściągnąć Polaka ze sportowej emerytury i przekonać go do współpracy.