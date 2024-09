Szczęsny przemówił w sprawie Barcelony. Ależ klasa

"Chociaż moje ciało jest gotowe na kolejne wyzwania, to serce już nie. Czuję, że nadszedł czas, aby poświęcić całą uwagę mojej rodzinie" - przekazał Wojciech Szczęsny 27 sierpnia w mediach społecznościowych, czym potwierdził, że kończy piłkarską karierę. Wszystko wskazywało na to, że decyzja jest ostateczna i nic jej nie zmieni. Jak się okazało, kontuzja Marca-Andre ter Stegena może to zrobić.

Nowe wieści ws. Wojciecha Szczęsnego. Sam zabrał głos

Na specjalnie zwołanym we wtorek spotkaniu trener Barcelony Hansi Flick i dyrektor sportowy klubu Deco zdecydowali, że muszą sprowadzić tymczasowego zastępcę dla der Stegena, który po poważnej kontuzji kolana będzie pauzował osiem miesięcy. FC Barcelona ponoć skontaktowała się już ze Szczęsnym, który według dziennikarza Jose Alvareza Hayi miał zgodzić się na powrót z emerytury. Sam zainteresowany właśnie zabrał głos w sprawie transferu. I pokazał klasę, zwracając się do niemieckiego bramkarza Barcelony.

- Mam nadzieję, że Marc szybko wróci do zdrowia. Jestem moim dobrym przyjacielem i świetnym bramkarzem. Życzę mu wszystkiego, co najlepsze. To jedyne, co mogę skomentować - powiedział Szczęsny cytowany przez "Mundo Deportivo". Z kolei dziennikarz Meczyków Tomasz Włodarczyk zdradził, że 34-letni bramkarz otrzymał oficjalną ofertę rocznej umowy i teraz wszystko zależy od niego. - Barcelona przeszła do ataku - przyznał.

- Jestem święcie przekonany, że będę w tym roku na El Clasico - przekazał Szczęsny parę tygodni temu podczas wywiadu dla Meczyków. Miał jednak zapewne na myśli przyjazd na mecz w roli kibica, aniżeli aktywnego piłkarza. Życie potrafi jednak zaskakiwać. Jeśli faktycznie Polak podpisze kontrakt z FC Barceloną, to stanie przed szansą zagrania z Realem Madryt już za miesiąc - 26 października na Santiago Bernabeu.

Wygląda też na to, że transfer Szczęsnego "przyklepała" właśnie jego żona - Marina. "Pakuj się, Wojtek, żona polajkowała" - przekazał dziennikarz Mateusz Święcicki pokazując, że małżonka bramkarza polubiła opinię, że Barcelonie i Realowi się nie odmawia. .

Po sześciu kolejkach ligowych FC Barcelona jest liderem tabeli hiszpańskiej ekstraklasy z kompletem 18 punktów.