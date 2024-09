Iga Świątek w reklamie. Kibice rozczarowani. "Zły timing"

Iga 安i徠ek od czasu przegranej w ćwierćfinale US Open z Jessiką Pegulą odpoczywa od turniejowej rywalizacji. Polka wycofała się już z dwóch imprez - w Seulu i Pekinie, tłumacząc się sprawami osobistymi. Kibice nie mogą jej zatem zobaczyć na korcie, ale za to - w nowej reklamie.

Iga Świątek w reklamie Lancome. Kibice rozczarowani. "Zły timing"

Tenisistka pojawiła się w materiałach promujących serum regenerujące dla skóry od Lancome. W środę na oficjalnym profilu facebookowym tej marki pojawiła się specjalna grafika. Widzimy na niej szeroko uśmiechniętą Świątek, eksponującą ów produkt.

Reakcje fanów były jednak różne. Część zareagowała bardzo pozytywnie. "Piękna Iga", "Królowa" - mogliśmy przeczytać w komentarzach. "Zdjęcie do reklamy pewnie robione dawno temu, ale wypuszczanie go właśnie teraz, kiedy jest duży znak zapytania co do formy psychicznej i fizycznej Igi Świątek to zły timing marketingowo. Ale może po prostu nie wiadomo, czy prędko wróci do grania, a oni muszą korzystać na umowie sponsorskiej" - tłumaczył kolejny. Inni zaś zarzucali, że Świątek wygląda nienaturalnie i wolą oglądać ją na korcie.

Iga Świątek z marką Lancome związała się w kwietniu tego roku. O umowie sponsorskiej z gigantem z branży beauty poinformowała wówczas w mediach społecznościowych. "Zostałam pierwszą ambasadorką Lancome w Polsce i pierwszą przedstawicielką świata sportu w gronie ich ambasadorek na całym świecie. A być w gronie tak utalentowanych i inspirujących kobiet jak Julia Roberts czy Zendaya... No to jest coś" - napisała w portalu X.