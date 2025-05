Widzew ogłasza! Transferowy hit w Ekstraklasie

Prawie dwa miesiące temu rozpoczął się bardzo ważny etap w Widzewie Łódź. Większościowym udziałowcem klubu został Robert Dobrzycki, właściciel firmy Panattoni, który nabył 76,06 proc. akcji za 13,4 mln złotych. Polskie media informowały, że Widzew Łódź po zakończeniu sezonu 2024/2025 chce bardzo wzmocnić klub. Na liście życzeń łódzkich działaczy są m.in. klasowi polscy piłkarze, grający obecnie w ligach zagranicznych: Michał Skóraś, Kamil Jóźwiak, Dawid Kownacki oraz Mariusz Stępiński. Ten ostatni mógłby zostać bohaterem rekordu transferowego klubu PKO BP Ekstraklasy.

Widzew ogłasza. Transferowy hit wewnątrz Ekstraklasy

Teraz Widzew Łódź poinformował o hicie transferowym. Tym razem wewnątrz PKO BP Ekstraklasy. Do klubu trafi bowiem jeden z czołowych polskich napastników - Sebastian Bergier z rewelacyjnie spisującego się beniaminka - GKS-u Katowice.

"Widzew Łódź zakontraktował pierwszego nowego piłkarza na sezon 2025/26! Jest nim Sebastian Bergier z GKS-u Katowice. Nowy napastnik przejdzie do Widzewa na zasadzie wolnego transferu" - czytamy na oficjalnej stronie łódzkiego klubu.

Napastnika bardzo chwalił Mindaugas Nikolicius, dyrektor sportowy Widzewa Łódź.

- Cieszę się, że to właśnie Sebastian jest pierwszym piłkarzem, którego sprowadziłem do Widzewa Łódź. To zawodnik, który dobrze odnajduje się w polu karnym i umie czytać grę. Nie jest typem egzekutora, raczej napastnikiem pracującym dla zespołu w ofensywie, gdzie stwarza sytuacje sobie i kolegom, jak również w defensywie. Do jego atutów należy zaliczyć również dużą szybkość, zwinność oraz umiejętność wygrywania pojedynków indywidualnych. Nie mogę pominąć skuteczności - powiedział Mindaugas Nikolicius.

Bergier w tym sezonie zagrał w 24 spotkaniach (22 lidze i dwa w Pucharze Polski), zdobył dziewięć bramek i miał dwie asysty. 25-letni zawodnik ma najwięcej goli w ekstraklasie ze wszystkich polskich napastników i jest na 12. miejscu na liście najlepszych strzelców. Tylko jeden Polak zdobył w lidze więcej goli od niego - Piotr Wlazło (Stal Mielec, 10 trafień).

Widzew Łódź po 31 kolejkach zdobył 37 punktów i zajmuje 13. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy. W czwartek (godz. 20.30) łodzianie w hicie rozgrywek podejmą Legię Warszawa