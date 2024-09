To są koszmarne wieści dla Realu. Chodzi o Mbappe

We wtorek Real Madryt pokonał u siebie Deportivo Alaves 3:2 i zmniejszył stratę do prowadzącej w La Liga Barcelony do jednego punktu. Po spotkaniu równie dużo co o meczu mówiło się też jednak o stanie zdrowia Kyliana Mbappe.

Francuz niespodziewanie opuścił boisko w 80. minucie, a w jego miejsce wszedł Arda Guler. Po opuszczeniu murawy Mbappe zatrzymał się przed trenerem - Carlo Ancelottim - z którym uciął krótką pogawędkę. Francuz trzymał się jednak za lewe udo, co zwiastowało kłopoty.

Te na pomeczowej konferencji prasowej potwierdził Ancelotti. Był trochę obciążony i poprosił mnie o zmianę, aby uniknąć problemów - wyjaśnił Włoch, cytowany przez Cadena SER. Szczegółów jednak nie zdradził.

Mbappe opuści hit La Liga

W środę po południu Mbappe przeszedł badania. I te nie dały pozytywnych wyników. Lakoniczny komentarz w sprawie wydał Real Madryt. "Po przeprowadzonych badaniach u Kyliana Mbappe stwierdzono kontuzję mięśnia dwugłowego uda lewej nogi" - przekazano.

Więcej szczegółów przekazał znany włoski dziennikarz, Fabrizio Romano. Jego zdaniem uraz Mbappe jest na tyle poważny, że Francuz nie zagra przez trzy tygodnie. Oznacza to, że napastnik Realu nie zagra w klubie do następnej przerwy na mecze reprezentacji oraz pod znakiem zapytania stanie jego występ w kadrze.

Do kolejnej przerwy Real zagra kolejno z: Atletico Madryt w La Liga, Lille w Lidze Mistrzów oraz Villarrealem w La Liga. Francuzi w Lidze Narodów zagrają zaś z Izraelem (10 października) oraz Belgią (14 października).

Mbappe po letnim transferze z PSG do Realu rozegrał dziewięć meczów, w których strzelił siedem goli i miał asystę. W La Liga Francuz zdobył pięć bramek, czyli tylko o jedną mniej od Roberta Lewandowskiego.