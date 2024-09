603 dni i koniec. Tenisistka przerwała passę wstydu

31 stycznia 2023 roku w Lyonie Shuai Zhang wygrała z Madison Brengle 6:3, 6:2 i raczej nie przypuszczała, że to będzie jej ostatnie zwycięstwo na długie miesiące. Tak jednak się stało, bo Chinka na tym samym turnieju odpadła już mecz później, a następnie pochodziła do zmagań w kolejnych zawodach. Na pierwszym meczu kończyła udział m.in. w turniejach w Dosze, na Indian Wells, French Open, dwukrotnie Wimbledonie, Warszawie, US Open, czy ostatnio w Seulu.

Przełamała serię wstydu. Czekała na to 20 miesięcy. Shuai Zhang wygrywa w Pekinie

Łącznie Chinka miała na koncie aż 24 porażki z rzędu, a w środę 25 września przystąpiła do turnieju w swoim kraju - WTA 1000 w Pekinie. Oczywiście nie była faworytką starcia, bo naprzeciwko niej stanęła McCartney Kessler, czyli zawodniczka klasyfikowana na 65. miejscu w światowym rankingu.

Wydawało się, że Amerykanka łatwo ogra pogrążoną w kryzysie Zhang, ale rzeczywistość okazała się zgoła inna. Obie panie rozegrały bardzo wyrównany mecz, w którym oba sety skończyły się w tie-breaku i na korzyść reprezentantki Chin.

W pierwszym tie-breaku Zhang wygrała 7-5, a w drugim łatwo triumfowała 7-1 i takim sposobem przełamała trwającą 603 dni serię porażek. "Passa wstydu" zakończyła się na jej ziemi i to ze znacznie wyżej notowaną rywalką. W rankingu WTA Chinka natychmiast awansowała aż o 101 pozycji i zajmuje obecnie 494. miejsce. Oczywiście wynik może jeszcze poprawić.

O to nie będzie jednak łatwo, bo w drugiej rundzie turnieju spotka się z kolejną Amerykanką i to znacznie lepszą - Emmą Navarro (8. WTA). Dla Navarro będzie to pierwszy mecz po US Open, gdzie w półfinale przegrała z Aryną Sabalenką. Oczywiście z racji pozycji w rankingu Amerykanka w I rundzie w Pekinie miała wolny los.

Mecz Shuai Zhang z Emmą Navarro odbędzie się w nocy z czwartku na piątek 27 września około godziny 3:00 czasu polskiego.