Zaczęło się! Piłkarze chcą uciekać z Barcelony. Mają dość

FC Barcelona ma za sobą bardzo rozczarowujący sezon. Nie dość, że nie obroniła mistrzostwa Hiszpanii i Superpucharu kraju, to jeszcze zawiodła w innych rozgrywkach - Lidze Mistrzów i Pucharze Króla. Z obu odpadała już na etapie ćwierćfinału. Władze klubu nie mają wątpliwości, że konieczne są zmiany, by wrócić na zwycięską ścieżkę. Jedną już wprowadzili. Było to zwolnienie Xaviego Hernandeza z funkcji trenera. Jego miejsce zajął Hansi Flick. Do roszad najprawdopodobniej dojdzie też w składzie. Nie tylko pojawią się nowe twarze, ale i odejdą obecni gracze. Co więcej, dwóch z nich poprosiło o transfer.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Lewandowski wchodzi po schodach. Jest lepiej?

Dwóch zawodników Barcelony mówi "pas"

O wszystkim poinformował dziennikarz Catalunya Radio na X. Przedstawiciel mediów ujawnił nazwisko tylko jednego z piłkarzy, którzy chcą zmienić barwy i zrobili pierwszy krok w tym kierunku, a więc poprosili o to zarząd. To Oriol Romeu.

Hiszpan jest wychowankiem Barcelony. Wrócił do niej latem zeszłego roku. Liczono, że wejdzie w buty Sergio Busquetsa. Tak się jednak nie stało. Choć zaliczył kilka dobrych spotkań, to nie przekonał do siebie Xaviego. Ostatecznie wystąpił w 37 meczach, ale spędził na murawie zaledwie 1432 minuty. Pod koniec sezonu pojawiał się na boisku jedynie sporadycznie.

Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2026 roku, ale wydaje się, że nie zostanie wypełniony w całości. Jak na razie nie wiadomo, dokąd może trafić Romeu. Zimą zainteresowanie nim rzekomo wyrażał Besiktas. Turecki klub miał nawet złożyć ofertę i rozpocząć negocjacje, ale te zakończyły się fiaskiem. Obecnie portal Transfermarkt wycenia go na zaledwie dwa miliony euro.

Szykują się roszady w FC Barcelonie

Odejścia Romeu i jeszcze jednego zawodnika, którego nazwiska nie ujawniono, nie muszą być jedynymi zmianami w szatni w najbliższych tygodniach. Dużo mówi się, że z drużyną, choć na pewien czas, może pożegnać się Vitor Roque. "Sport" donosił, że rozważana jest możliwość wymiany na zasadzie wypożyczenia między Barceloną i Atletico Madryt. Brazylijczyk miałby trafić do stolicy Hiszpanii na rok, a w jego miejsce mógłby ponownie przyjść Joao Felix.

Dodatkowo z klubu może odejść Sergi Roberto. Ostatnio hiszpańskie media donosiły, że klub poprosił piłkarza o wstrzymanie się z transferem do sierpnia. Wtedy zorientuje się, czy będzie w stanie zarejestrować kapitana, ponieważ zależy mu na jego pozostaniu. Ten jednak ma już szukać dla siebie nowego zatrudnienia.

O tym, w jakim składzie zagra Barcelona w kolejnym sezonie, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Obecnie większość zawodników koncentruje się na Euro 2024, w tym Robert Lewandowski. Polska trafiła do grupy z Holandią, Austrią i Francją. Pierwszy mecz nasza kadra zagra już w niedzielę 16 czerwca. Początek o godzinie 15:00. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.