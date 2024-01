Totalna klapa Barcelony. Pół roku i koniec

Złoto mundialu, mistrzostwo Europy, trzy triumfy w Lidze Mistrzów i dziewięć mistrzostw Hiszpanii - to najważniejsze sukcesy Sergio Busquetsa, który w barwach Barcelony rozegrał aż 722 spotkania. Latem Hiszpan jednak zamienił Barcę na Inter Miami, gdzie ponownie występuje u boku Leo Messiego czy Jordiego Alby. Natomiast następcą Busquetsa został Oriol Romeu, wychowanek Barcelony, który opuścił klub już w 2011 roku.

Był piłkarzem takich klubów jak Chelsea, Valencia, VfB Stuttgart, Southampton i ostatnio Girona. Latem jednak wrócił do Barcelony i początkowo był chwalony. Ale brawa szybko zamieniły w gwizdy. Defensywny pomocnik jednak zbyt wolno podejmuje decyzje boiskowe, na czym cierpi cała drużyna.

No i już pojawiły się plotki, że może w styczniu odejść. Turecki portal "Sports Digitale" podaje, że Besiktas już oficjalnie złożył ofertę za 32-letniego pomocnika.

- Piłkarz jest skłonny opuścić Barcelonę. Negocjacje z Besiktasem trwają - czytamy. I trudno się dziwić, bo Romeu zagrał w tym sezonie 14 meczów ligowych, ale biorąc pod uwagę sześć ostatnich kolejek ligi hiszpańskiej, spędził na murawie zaledwie 22 minuty.

Romeu może żałować letniego transferu

Co ciekawe: latem Romeu odszedł z Girony, która w zeszłym sezonie była beniaminkiem, a teraz jest liderem ligi . Dotychczas futbolowa Katalonia kojarzyła się głównie z Barcą, ale w tym sezonie to inny klub jest wizytówką regionu. Nic więc dziwnego, że pojawiają się porównania do historii Leicester, które sensacyjnie triumfowało w Premier League w sezonie 2015/2016, choć rok wcześniej było beniaminkiem. W dodatku latem wydawało się, że Gironę czeka walka o ligowy byt, bo zespół opuścili m.in. Santiago Bueno, Rodrigo Riquelme, Taty Castellanos i właśnie Romeu.

Jeśli Romeu dołączy do Besiktasu, to będzie miał nikłe szanse na mistrzostwo Turcji, bo Fenerbahce i Galatasaray mają już na koncie po 54 punkty, a Besiktas tylko 36 i jest czwarty. Z kolei podium zamyka Trabzonspor (37 pkt).