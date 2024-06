Cicha rewolucja PZPN zatrzęsie całą Polską. To koniec piłki, jaką zmiany

PZPN dążył do tego, aby wprowadzić zmiany w rywalizacji o II oraz III ligę. I już wiadomo, że do tego dojdzie, co federacja ogłosiła w oficjalnym komunikacie. Zmodyfikowany został system awansów i spadków, na obu szczeblach dokonano tego poprzez wprowadzenie dwustopniowych baraży. W ten sposób rozgrywki staną się bardziej otwarte, a większa liczba zespołów do końca sezonu będzie miała o co grać.

3 Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl