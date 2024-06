Sensacyjna wymiana między gigantami! Ważne informacje dla Lewandowskiego

Chociaż letnie okienko transferowe jeszcze się nie rozpoczęło, to hiszpańskie media już proponowały kilku zawodników do Barcelony. W czwartek "Sport" poinformował o możliwości doprowadzenia do sensacyjnej wymiany Katalończyków z jednym z największych ligowych rywali. Były to bardzo ważne informacje dla Roberta Lewandowskiego.

3 Fot. REUTERS/Bruna Casas Otwórz galerię Na Gazeta.pl