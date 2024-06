- Stałem się tutaj mężczyzną, lepszym piłkarzem, liderem, mężem, ojcem swojego dziecka. W tym mieście wydoroślałem. Razem z żoną wiemy, że tyle dobrego ile spotkało nas tutaj, prawdopodobnie nie przydarzy nam się nigdzie indziej - powiedział Piotr Zieliński na pożegnanie z Napoli. Niebawem otworzy nowy rozdział w karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo To nie żart... Tak Tureccy kibice zachowywali się w trakcie meczu z Polską

Zbigniew Boniek zapytany o Piotra Zielińskiego. Ocenił, jak poradzi sobie w Interze Mediolan

Reprezentant Polski zostanie zawodnikiem Interu Mediolan, o czym otwarcie mówią nawet działacze tego klubu - pozostaje już tylko oczekiwać na oficjalny komunikat. O wiele trudniej powiedzieć, jak w nowym otoczeniu odnajdzie się pomocnik.

Głos w tej sprawie zabrał Zbigniew Boniek, który sam przez lata występował w Serie A. I nie ma wątpliwości, że Zieliński doskonale odnajdzie się w Mediolanie. - Świetnie wpasuje się w grę Simone Inzaghiego (trener Interu - red.). Jest utalentowanym i inteligentnym pomocnikiem - ocenił w wywiadzie dla dziennika "La Gazzetta dello Sport". Chociaż rywalizacja o miejsce w składzie będzie zacięta, Inzaghi ma do dyspozycji takie gwiazdy jak mistrz Europy Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu czy Henrich Mychitarian.

Zbigniew Boniek popiera decyzję Piotra Zielińskiego. "Wybór jest zdecydowanie dobry"

Jednak Boniek od dawna powtarza, że mimo zaciętej konkurencji 30-latek podjął właściwą decyzję. - Wierzę, że przejście z Napoli do Interu to krok naprzód, a nie w tył. Piotr czuje się świetnie we Włoszech, świetnie czuł się w Neapolu i trafia do drużyny, która teoretycznie może także powalczyć o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. To zespół pełen świetnych zawodników, w którym na pewno będzie miał swoje miejsce. Myślę, że wybór jest zdecydowanie dobry - mówił.

Na razie Zieliński nie został jeszcze nawet zaprezentowany jako gracz Interu i koncentruje się na tym, jak najlepiej wypaść podczas Euro 2024. Ma być jednym z liderów reprezentacji Polski, która w grupie zagra z Holandią, Austrią i Francją.