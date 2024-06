Klamka zapadła. Legenda Barcelony na wylocie!

Ostatnie miesiące to był prawdziwy rollercoaster dla FC Barcelony. Najpierw Xavi Hernandez zadeklarował, że odejdzie z klubu, po czym zmienił zdanie. Ostatecznie jednak Joan Laporta postanowił rozstać się z Hiszpanem po tym, jak ten podpadł mu jedną wypowiedzią. Od razu stało się jasne, że taka decyzja będzie miała konsekwencje także dla poszczególnych piłkarzy. Media donosiły, że najbardziej ucierpieć może Sergi Roberto. To właśnie Xavi apelował, by przedłużyć z nim kontrakt. Przyszłość pomocnika, a zarazem kapitana Barcelony zawisła na włosku.

Barcelona prosi Roberto o więcej czasu. Legenda stawia weto. Już rozpoczęła rozmowy z innymi klubami

Już kilka dni temu kataloński "Sport" donosił, że przedłużenie współpracy z Roberto nie jest priorytetem dla nowego szkoleniowca Hansiego Flicka. "Nie może zagwarantować mu minut w kolejnym sezonie. W związku z tym jego wkład w drużynę będzie nikły" - pisali dziennikarze. Co więcej, władze klubu miały rzekomo ostrzec Hiszpana, że ten latem najprawdopodobniej będzie musiał opuścić drużynę.

Teraz nowe informacje w sprawie przedstawiła "Marca". Okazuje się, że znów doszło do zwrotu. Barcelona ma jednak rozważać pozostanie Roberto w zespole. Rzekomo porozmawiała już z zawodnikiem i poinformowała, że podejmie decyzję w sierpniu, kiedy to okaże się, czy Finansowe Fair Play pozwala na zarejestrowanie pomocnika.

Roberto wziął już jednak sprawy we własne ręce. Jak donoszą dziennikarze, nie czeka z założonymi rękoma i szuka dla siebie miejsca w innym zespole. "Prowadzi rozmowy z klubami z różnych kontynentów. Zbyt wiele miesięcy czekał na porozumienie z Barceloną. Ten okres niepewności trwa dłużej niż oczekiwano i planowano. Nie może czekać aż do sierpnia, o co poprosił go klub" - czytamy.

Media nie pozostawiają wątpliwości ws. Roberto. "Niemożliwe"

W tej sytuacji istnieje 90 procent szans, że piłkarz opuści drużynę już tego lata. "W tej chwili kontynuacja współpracy Roberto z Barceloną wydaje się prawie niemożliwa" - czytamy. O tym, gdzie w przyszłym sezonie zagra kapitan katalońskiego klubu, przekonamy się w kolejnych tygodniach.

Ewentualne rozstanie z Barceloną byłoby sporą zmianą dla Roberto, który prawie całą karierę spędził w jej szeregach. Najpierw grał dla młodzieżowych drużyn, aż w 2013 roku zawitał do pierwszego zespołu. Rozegrał w nim 373 mecze, zdobywając 19 goli i 43 asysty. Miniony sezon nie był dla niego najlepszy. Mierzył się z kontuzjami, przez co opuścił wiele spotkań.