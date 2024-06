"Transakcja stulecia". Real Madryt już liczy krocie za Mbappe

Długo wyczekiwany transfer stał się faktem. 3 czerwca br. Real Madryt ogłosił, że jego nowym piłkarzem został Kylian Mbappe. "Marzenia się spełniają. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę dołączyć do klubu moich marzeń. Nikt nie jest w stanie zrozumieć, jak bardzo jestem teraz podekscytowany. Nie mogę się doczekać, żeby was zobaczyć madridistas. Dziękuję za wasze niesamowite wsparcie. Hala Madrid" - napisał Francuz w mediach społecznościowych. Z doniesień hiszpańskich mediów wynika, że Mbappe będzie grał w nowym zespole z numerem 9.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymański już myśli o współpracy z Mourinho. Co za słowa

Na bazie pięcioletniego kontraktu Mbappe zarobi 15 mln euro za sezon, ale do tego należy doliczyć też premię za podpis w wysokości 100 mln euro, która została rozłożona na pięć lat.

Real Madryt już liczy zarobki po transferze Mbappe. Mogą być rekordowe przychody

Madrycki dziennik "AS" pisze, że transfer Mbappe da klubowi kolejne miliony euro z przychodów. Klub będzie miał 30 proc. praw do wizerunku piłkarza. W ostatnich latach Mbappe inkasował około 30 mln euro netto z kontraktów reklamowych, więc przy zachowaniu tej liczby Real otrzyma dziewięć mln euro. Ta kwota może sukcesywnie wzrastać, gdy Mbappe będzie święcił sukcesy z Realem Madryt. Ale to ma być jedynie część wielkiego planu Realu nt. rocznych przychodów.

Na zdecydowanie najwięcej Real Madryt liczy w ramach przychodów ze stadionu. Budowa nowego Estadio Santiago Bernabeu to co najmniej 1,16 mld euro, a klub musi jeszcze spłacić odsetki z trzech zaciągniętych pożyczek. Obecnie przychody Realu za stadion wynoszą 152 mln euro, a teraz mają wzrosnąć o 166 mln euro. Łącznie będzie więc około 318 mln euro. "Cel 350 mln euro jest czymś, co się zbliża. Na razie Bernabeu idzie pełną parą, bo są tam organizowane koncerty, wydarzenia społeczne czy mecz NFL. Madryt ma już dwóch swoich Galacticos. Madrycka transakcja stulecia już się rozpoczęła" - czytamy.

Teraz Mbappe znajduje się na zgrupowaniu reprezentacji Francji, gdzie przygotowuje się do występu na Euro 2024. Jeszcze przed samym turniejem Francja zagra towarzysko z Luksemburgiem (05.06) oraz Kanadą (09.06). Francja zagra w grupie D z Austrią (17.06), Holandią (21.06) i Polską (25.06).

Niewykluczone, że jego debiut w Realu Madryt nastąpi w Superpucharze Europy, który odbędzie się 14 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tam Real zagra z Atalantą Bergamo, czyli triumfatorem poprzedniej edycji Ligi Europy.