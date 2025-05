FIFA idzie na całość. Zdecydowany ruch ws. mundialu. Nie ma odwrotu

48 - tyle drużyn zagra na mistrzostwach świata mężczyzn w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych w 2026 r. A pięć lat później, podczas turnieju w tych samych krajach, wjedzie w życie rewolucyjna zmiana dotycząca mundialu piłkarek.

FIFA zdecydowała ws. kobiecych mistrzostw świata. Rada była jednogłośna

W piątek FIFA potwierdziła 48-zespołowe MŚ kobiet właśnie od 2031 r. "Po konsultacjach z konfederacjami i innymi interesariuszami, a także biorąc pod uwagę niezwykłe postępy poczynione ostatnio przez kobiecą piłkę nożną na całym świecie, Rada FIFA jednogłośnie zdecydowała o zwiększeniu liczby drużyn uczestniczących w mundialu" - czytamy na oficjalnej stronie światowej federacji (fifa.com).

Jak ta decyzja ma wpłynąć na kobiecą piłkę nożną? "Znacznie poszerzy reprezentację, oferując większej liczbie krajów i zawodniczek dostęp do elitarnej rywalizacji i przyspieszając inwestycje w kobiecą piłkę nożną na całym świecie" - wyjaśniono. A głos zabrał Gianni Infantino, szef FIFA.

Gianni Infantino komentuje powiększenie kobiecego mundialu. "Utrzymujemy dynamikę rozwoju"

- Nie chodzi tylko o to, aby w kobiecych mistrzostwach świata wzięło udział 16 kolejnych drużyn, ale o podjęcie kolejnych kroków w odniesieniu do kobiecego futbolu w ogóle, poprzez zapewnienie, że więcej federacji członkowskich FIFA będzie miało szansę skorzystać z turnieju i rozwijać swoje struktury kobiecej piłki nożnej z holistycznego punktu widzenia. [...] Ta decyzja zapewnia utrzymanie dynamiki rozwoju kobiecego futbolu na całym świecie - powiedział.

A co w praktyce oznacza zwiększenie liczby uczestników? Wzrost liczby grup z ośmiu do 12, liczby meczów z 64 do 104, a także wydłużenie turnieju o tydzień. Ponadto "wymagania dotyczące organizacji MŚ 2031 i 2035 zostały odpowiednio dostosowane".

Najbliższy mundial kobiet, ostatni w 32-drużynowym formacie, odbędzie się w dniach 24 czerwca - 25 lipca 2027 r. w Brazylii. Natomiast turniej w 2035 r. zorganizują Anglia, Irlandia Północna, Szkocja i Walia.