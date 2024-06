Alarm w Rakowie! Gwiazda nie zdąży na start nowego sezonu Ekstraklasy

Miniony sezon nie był udany dla Rakowa Częstochowa. Obrońcy tytułu mistrzowskiego zakończyli rywalizację dopiero na siódmym miejscu. Kilka tygodni przed końcem rozgrywek stało się jasne, że z zespołu odejdzie Dawid Szwarga. Nowym-starym szkoleniowcem "Medalików" został Marek Papszun.

REKLAMA

Zobacz wideo Transferowy hit reprezentanta Polski? Ależ słowa o Jose Mourinho

Raków Częstochowa ma problem. Kapitan musi pauzować

Papszun w okresie przygotowawczym oraz pierwszych tygodniach nowego sezonu nie będzie mógł korzystać z kapitana zespołu - Zorana Arsenicia. Chorwat przeszedł w środę artroskopię stawu skokowego, która ma związek z urazem, którego nabawił się jeszcze w kwietniu. To nie pierwszy uraz piłkarza w ostatnim sezonie - wcześniej miał złamany palec u nogi oraz złamaną kostkę.

Jak przekazał Raków, 30-latka czeka teraz rehabilitacja. "Powrót do treningu planowany jest za 12 tygodni" - czytamy w komunikacie. To oznacza, że Arsenić powinien wrócić do zajęć na początku września.

W minionym sezonie Chorwat wystąpił w 26 spotkaniach i zanotował jedną asystę. Łącznie w barwach "Medalików" rozegrał 111 meczów. Umowa Arsenicia z klubem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku.

Absencja kapitana to nie jedyny powód do zmartwień w Częstochowie. Wiele wskazuje na to, że z Rakowem rozstanie się Vladan Kovacević, który ma trafić do Sportingu. Raków będzie musiał więc szukać nowego podstawowego bramkarza - w kadrze są jeszcze młody Kacper Bieszczac, kontuzjowany Muhamed Sahinovic oraz kończący wypożyczenie Dusan Kuciak. Ponadto pod Jasną Górę wróci Kacper Trelowski. Mimo to wiele wskazuje na to, że i na tę pozycję potrzeba będzie zakupu.