Media: To będzie pierwszy transfer Barcelony. Absolutny hit! "Najlepiej"

FC Barcelona niedawno zatrudniła Hansiego Flicka, który zapewne będzie chciał wprowadzić nowe porządki. Bardzo możliwe, że zdecyduje się na odejście od charakterystycznego systemu gry i zmieni go na ten, który w przeszłości stosował najczęściej. To wiązałoby się z koniecznością sprowadzenia nowych piłkarzy - jednym z nich ma być pomocnik innego klubu La Ligi. "Najlepiej pasuje do planów Flicka" - pisze o nim kataloński "Sport".

