Stało się! Vladan Kovacević ma nowy klub. Oto transferowy rekord Rakowa

Kovacević był bramkarzem "Medalików" od lipca 2021 roku. W tym czasie rozegrał łącznie 113 spotkań w barwach tego klubu. W 2023 roku został mistrzem Polski, a ponadto grał także w europejskich pucharach. Bośniak był prawdziwym liderem zespołu spod Jasnej Góry.

Vladan Kovacević opuszcza Raków Częstochowa. Transfer do Sportingu stał się faktem

Od jakiegoś czasu media rozpisywały się o tym, że Kovacević może opuścić Raków. Bramkarz był łączony ze Sportingiem CP. W środę transfer stał się faktem - portugalski klub ogłosił pozyskanie golkipera. Bośniak podpisał umowę do końca czerwca 2029 roku.

- Jestem bardzo szczęśliwy, dumny i zaszczycony, że mogę przybyć do jednego z największych klubów w Portugalii. Nie mogę się doczekać, aby poznać moich nowych kolegów z drużyny, sztab trenerski i cały sztab, który pracuje z drużyną - powiedział bramkarz na łamach oficjalnej strony klubu.

Bramkarz ma świadomość do jak wielkiego klubu trafił. - Tytuły i legendy, które tu przewinęły się, wiele mówią o tym klubie. Bycie tutaj jest więc jak spełnienie marzeń. Mam nadzieję, że przyszłość przyniesie nam więcej tytułów - przyznał i dodał: - To była przyjemność tu grać jako zawodnik Rakowa. Stadion był wypełniony po brzegi i od razu dało się odczuć wielkość klubu. Teraz będę miał okazję to poczuć jako zawodnik Sportingu CP. Bardzo się z tego cieszę.