Lewandowski nie ma wątpliwości. Tylko wtedy Barcelona obroni tytuł

Poprzedni sezon FC Barcelona zakończyła z dwoma trofeami - Superpucharem i mistrzostwem Hiszpanii. W tym roku szansę na sięgnięcie po jakiekolwiek tytuł drastycznie zmalały. Szczególnie w La Liga sytuacja jest dość skomplikowana. Choć drużyna Xaviego Hernandeza powoli wraca na właściwe tory, o czym świadczy ostatnia wygrana aż 4:0 z Getafe, to traci osiem punktów do Realu Madryt. Patrząc na formę lidera, Katalończykom może być trudno odrobić tę stratę. Do tej kwestii odniósł się też Robert Lewandowski.

Polski napastnik zdobył aż cztery gole w czterech ostatnich spotkaniach ligowych, co sprawia, że jest jednym z najskuteczniejszych piłkarzy Barcelony. To właśnie jego bramki przesądziły m.in. o zwycięstwie klubu nad Celtą Vigo (2:1) - 35-latek ustrzelił dublet.

I sam zainteresowany ma nadzieję, że uda mu się podtrzymać taką formę jak najdłużej. Nieco więcej o oczekiwaniach opowiedział w rozmowie z klubowymi mediami. - W tej chwili, zarówno ja jak i moi koledzy musimy strzelać gole i wygrywać więcej meczów. Jesteśmy w takim momencie, w którym istotne jest nie tylko to, by zwyciężać, ale i grać lepiej. (...) Ostatecznie to od całej drużyny zależy, czy wygramy, czy też nie - podkreślał.

Lewandowski pokusił się również o ocenę szans Barcelony na drugi tytuł La Liga z rzędu. Jego zdaniem nadzieja wciąż jest. Wskazał, co należy zrobić, by zbliżyć się do realizacji celu. - Wszystko będzie zależało od tego, przeciwko komu gramy. Jeśli nie, to spore znaczenie będzie miało to, jak gramy - zaczął.

- Mamy wielu zawodników z dużym potencjałem i odpowiednią jakością. Musimy zrozumieć nie tylko to, jaka gra zapewni nam zwycięstwo, ale i pozwoli wykreować więcej okazji. Przykładowo przeciwko Getafe już po pięciu czy siedmiu minutach zorientowaliśmy się, że jeśli skupimy się na grze z przodu, to będziemy mieli więcej szans - dodawał.

Lewandowski wprost stwierdził, że on i koledzy muszą przyłożyć się mocno do analizy przeciwnika, choć najważniejsza jest skuteczna reakcja na to, co dzieje się w danym spotkaniu. - Musimy wiedzieć, jak zaadaptować się do danej sytuacji w meczu, by łatwiej kreować okazje. Jeśli jesteśmy zmuszeni, by grać łatwiejszy futbol, to tak też powinniśmy robić. Musimy znaleźć rozwiązanie przeciwko naszym konkurentom. Przeciwko Getafe graliśmy w łatwiejszy sposób, ale byliśmy zdecydowanie bardziej efektywni - zakończył. I właśnie to zdaniem Lewandowskiego może pomóc w obronie tytułu.

Szansę na kolejne gole Polak będzie miał już w niedzielę 3 marca. Tego dnia Barcelona zagra na wyjeździe z Athletikiem Bilbao. Początek o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.