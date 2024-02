Chwile grozy w meczu Chelsea. Wstrząsające obrazki [WIDEO]

Mecz Chelsea z Leeds United w piątej rundzie Pucharu Anglii obfitował w wiele sensacyjnych zwrotów akcji. I choć to goście jako pierwsi wyszli na prowadzenie, to ostatecznie piłkarzom Mauricio Pochettino udało się wyrównać, a nawet przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. O tym zadecydowało trafienie Conora Callaghera z 90. minuty spotkania. Jednak to nie o wyniku mówi się najwięcej, a o dramatycznym incydencie, do którego doszło na trybunach. Jednego z kibiców poniosły emocje i prosto ze stadionu trafił do szpitala.

REKLAMA

Zobacz wideo Każdy piłkarz jest człowiekiem. "Ból brzucha towarzyszył mi przez całą karierę"

Niebezpieczny wypadek na meczu Chelsea z Leeds. Kibic spadł z trybuny. Wszystko nagrały kamery

Do zdarzenia doszło tuż po strzeleniu pierwszej bramki w tym spotkaniu, a więc w 8. minucie. Zdobył ją Mateo Joseph, co wywołało radość w sektorze kibiców gości. Emocje sięgnęły zenitu, a utrzymać na wodzy nie potrafił ich jeden z fanów Leeds. W pewnym momencie spadł z jednej z najwyższych trybun na Stamford Bridge - Shed End - i wylądował na pustych krzesełkach.

Wszystko nagrał jeden z kibiców, a wideo już trafiło do sieci. Sytuacja wyglądała naprawdę groźnie, a poszkodowany mocno się poturbował. Od razu podbiegły do niego służby medyczne i udzieliły mu pierwszej pomocy. Na miejscu incydentu pojawiła się też ochrona i policja. Na zdjęciach udostępnionych przez "Daily Mail" widać, że fanowi założono wenflon i zniesiono go na noszach. Dodatkowo na jego szyje założono ortezę i chwilę później przetransportowano go do pobliskiego szpitala.

Chelsea i Leeds wydali specjalne oświadczenia w sprawie wypadku kibica

Do kwestii wypadku odniosła się już Chelsea. "Chelsea FC pragnie potwierdzić, że faktycznie doszło do incydentu z udziałem kibica Leeds United w trakcie pierwszej połowy dzisiejszego meczu Pucharu Anglii" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu klubu. Podobną informację przekazała drużyna gości.

Jak na razie nie wiadomo, w jakim stanie znajduje się poszkodowany fan. Zabrano go do placówki medycznej, a o sprawie poinformowano jego rodzinę. Leeds United nie chce jednak zdradzić szczegółów na temat stanu zdrowia kibica.

Mężczyzna nie będzie więc dobrze wspominał tego spotkania. I nie chodzi tylko o wypadek, któremu uległ, ale i o fakt, że ostatecznie jego drużyna odpadła z dalszej rywalizacji. Na kolejny etap awansowała z kolei Chelsea. W ćwierćfinale rozgrywek czekać będzie na nią Leicester City. Mecz zaplanowano na sobotę 16 marca na godzinę 16:00.