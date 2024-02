Piękny sen Kiwiora może prysnąć. Anglicy ogłaszają

Ostatnie tygodnie są udane dla Jakuba Kiwiora. Polak wykorzystał kontuzję Ołeksandra Zinczenki i wskoczył do pierwszego składu Arsenalu, gdzie prezentuje się coraz lepiej. W ostatnich czterech meczach zdobył aż dwie asysty, a także wpisał się na listę strzelców. Nic więc dziwnego, że obrońca zebrał mnóstwo pochwał od kibiców i mediów. "Tajna broń Artety", "Arsenal nie będzie potrzebował Zinczenki po jego rekonwalescencji. Tyle spójrzmy na dyspozycję Kiwiora" - zachwycali się dziennikarze. Dobra passa reprezentanta Polski może jednak wkrótce zostać przerwana.

Pozycja Jakuba Kiwiora zagrożona? Jurrien Timber wrócił do treningów

Jak donosi "London Evening Standard" coraz bliżej powrotu do pełnej sprawności jest Jurrien Timber, a więc letni nabytek Arsenalu. To właśnie w nim widziano największe zagrożenie dla Kiwiora. Angielski klub sprowadził go za 40 mln euro, ale już na inaugurację Premier League piłkarz doznał kontuzji więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie, a następnie przeszedł operację.

"W środę Timber zrobił duży krok naprzód na drodze do powrotu do zdrowia. Pojawił się bowiem w ośrodku szkoleniowym i trenował z kolegami z drużyny po raz pierwszy od urazu. Nie wziął jednak udziału w całej sesji, a dołączył po wykonaniu indywidualnych ćwiczeń. Choć daleko mu jeszcze do pełnej sprawności, to piłkarz ma nadzieję, że odegra kluczową rolę w decydującej fazie sezonu" - poinformowali dziennikarze.

Jak na razie nie wiadomo, kiedy Holender pojawi się na murawie, ale wiele wskazuje na to, że nastąpi to jeszcze w obecnych rozgrywkach. Jego powrót może znacznie utrudnić życie Kiwiora w Arsenalu. Mimo to Polak stara się skupiać na własnej pracy i budowaniu zaufania trenera. Jak na razie wychodzi mu to znakomicie, co jest również dobrym prognostykiem przed zbliżającymi się barażami o Euro 2024.

Eksperci zachwyceni Kiwiorem

Niemal pewne jest, że obrońca pojawi się na liście powołań Michała Probierza. - Panie Arteta, jesteś pan mistrzem. Przygotowujesz nam lewego obrońcę na bardzo ważne mecze barażowe z Estonią i jeszcze z nie wiem kim. Ale tak: trzeba dziękować. Słuchajcie, lewy obrońca z lewą nogą. Normalnie powinniśmy iść na miasto i bawić się z tego, że mamy takiego zawodnika w polskiej reprezentacji, bo od wielu lat nie mieliśmy - podkreślał Wojciech Kowalczyk w programie "Loża piłkarska" w Kanale Sportowym.

Zanim jednak Kiwior przystąpi do rywalizacji z reprezentacją, to rozegra kilka meczów w barwach Arsenalu. Najbliższy zaplanowano na poniedziałek 4 marca. Tego dnia drużyna Mikela Artety zmierzy się z Sheffield United.