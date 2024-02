Sensacja La Liga nie wykorzystała potknięcia Realu. Katastrofalne błędy [WIDEO]

Girona znów pokonana. Tym razem zespół z Katalonii uległ na wyjeździe 2:3 Athletic Bilbao. Piłkarze rewelacji sezonu LaLiga popełniali okropne błędy w obronie, przez które stracili wszystkie trzy bramki. Przez to tracą już sporo punktów do pierwszego w LaLiga Realu Madryt i maleją ich szanse na zdobycie sensacyjnego mistrzostwa kraju. Z kolei Athletic goni Atletico Madryt i FC Barcelonę w walce o awans do Ligi Mistrzów.

