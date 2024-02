Sabalenka zaskoczyła na Instagramie. "Jeśli jesteście w Warszawie"

Po rywalizacji w Dosze, gdzie po raz trzeci z rzędu najlepsza okazała się Iga Świątek, najlepsze tenisistki świata przeniosły się do Dubaju na kolejny turniej rangi WTA 1000. Dołączy do nich nieobecna w Katarze Aryna Sabalenka. Dla Białorusinki będzie to pierwszy występ od Australian Open, w którym wygrała bez straty seta, stając się pierwszą zawodniczką od 11 lat, która w Melbourne zdołała obronić tytuł.

Aryna Sabalenka zaskoczyła na Instagramie. Poleca warszawską kawiarnię

25-letnia tenisistka z Mińska jest rozstawiona z numerem drugim. Pod jedynką widnieje nazwisko Igi Świątek, która w sobotnim finale w stolicy Kataru 7:6, 6:2 pokonała Elenę Rybakinę. Tak jej sukces skomentowała Aryna Sabalenka: - Cieszę się, że stale widzę najlepsze zawodniczki, które zdobywają tytuł. Myślę, że tego brakowało kobiecemu tenisowi. To tak, jakbyś była na szczycie i rywalizowała naprawdę z czołowymi zawodniczkami. To nie tak, że czekasz aż poniesie porażkę - przyznała podczas media day w Dubaju.

Aryna Sabalenka, podczas swojej nieobecności na zawodowych kortach, nie rozstawała się z fanami za pomocą mediów społecznościowych. Odkrywała kulisy swoich treningów, a także z życia prywatnego. W niedzielę wiceliderka rankingu WTA zamieściła na swoim stories na Instagramie relacje z zaproszenie do... warszawskiej kawiarni. "Jeśli jesteście w Warszawie, wpadnijcie do Just Like You" - napisała Sabalenka, oznaczając przy tym profil lokalu oraz swoją przyjaciółkę Lidziję Marozawę, która jest współwłaścicielką nowootwartego lokalu.

Aryna Sabalenka zaprasza do warszawskiej kawiarni Instagram Aryna Sabalenka

Lidzija Marozawa to 31-letnia białoruska tenisistka, która specjalizuje się w deblu. Aktualnie jest 69. zawodniczką świata w tej kategorii, ale w 2018 r. była na 37. miejscu rankingu WTA w grze podwójnej. Zdobyła cztery tytuły. W turniejach wielkoszlemowych jej najlepszym wynikiem jest trzecia runda Wimbledonu osiągnięta rok temu. Białorusinka jest współwłaścicielką lokalu "Just Like You", mieszczącego się na ulicy Łuckiej 2/4/6 w Warszawie.

Lidzija Marozowa najczęściej parę deblową tworzy z Polką Katarzyną Piter. Zawodniczki w tym sezonie jeszcze nie wygrały meczu. Szybko żegnały się z turniejami w Cluj-Napoce, Melbourne, Hobart oraz Brisbane.