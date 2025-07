Zostały już tylko trzy mecze na Klubowych Mistrzostwach Świata. W czołowej czwórce jest Chelsea, Fluminense, Paris Saint-Germain i Real Madryt. PSG i Fluminense jeszcze nie wygrywały tego turnieju. Chelsea wygrywała KMŚ w 2021 r. (wygrana 2:1 w finale z Palmeiras), a Real - w 2014, 2016, 2017, 2018 i 2022 r.

Marciniak poprowadzi wielki hit Klubowych Mistrzostw Świata. FIFA już wybrała

TVP Sport informuje, że Marciniak będzie sędzią głównym podczas meczu Paris Saint-Germain - Real Madryt w półfinale Klubowych Mistrzostw Świata. Tym samym Polak nie będzie rozjemcą niedzielnego finału. Drugi półfinał między Fluminense a Chelsea poprowadzi Francuz Francois Letexier. - To jest coś tak niewiarygodnego i ma to tak niewielu ludzi na świecie, że dla mnie dzisiaj finałami mogą być... półfinały - mówił Marciniak w rozmowie z TVP Sport w grudniu 2023 r.

Dlaczego to właśnie Marciniak poprowadzi mecz PSG - Real Madryt? "Ten mecz to potencjalnie wielka "mina". Szkoda byłoby, gdyby poległ na niej jakiś młodszy i perspektywiczny arbiter, więc Marciniak pasuje tu idealnie. Z takim doświadczeniem ma większe szanse, aby to ogarnąć, jak należy" - czytamy w artykule, który sugeruje, że to powszechna opinia u sędziów.

Szef sędziów Pierluigi Collina stwierdził, że finał Klubowych Mistrzostw Świata przypadnie innemu arbitrowi, a Marciniak zadowoli się półfinałem. "Collina uznał, że kolejny wielki finał Marciniakowi już nie jest potrzebny, że finałem w Nowym Jorku 'zbuduje' innego arbitra" - dodaje TVP Sport. Komu więc przypadnie finał KMŚ? W grze jest dwóch kandydatów: Facundo Tello z Argentyny i Michael Oliver z Anglii. Oliver ma dostać finał jedynie w momencie, gdy Chelsea odpadnie z Fluminense.

Marciniak poprowadzi dwunasty mecz z udziałem Realu Madryt w karierze. Bilans Hiszpanów z tym sędzią to sześć zwycięstw, dwa remisy i trzy porażki. Z kolei w przypadku PSG Marciniak poprowadzi mecz po raz ósmy. Aktualny bilans to 4-1-2.

Tak Marciniak radził sobie w pozostałych meczach KMŚ

Marciniak ma za sobą dwa mecze Klubowych Mistrzostw Świata. Ostatnio prowadził hit między Realem Madryt a Juventusem, wygrany 1:0 przez Real po golu Gonzalo Garcii. Wtedy Marciniak podjął dobrą decyzję, nie przyznając rzutu karnego Juventusowi za rzekomy faul Antonio Rudigera na Randalu Kolo Muanim. Dużo więcej kontrowersji było w meczu Inter Miami - Palmeiras, gdzie Marciniak nie podyktował karnego dla zespołu z Brazylii.

Półfinał PSG - Real Madryt w Klubowych Mistrzostwach Świata odbędzie się w środę o godz. 21:00 czasu polskiego.