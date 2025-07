Mecz Świątek już "rozstrzygnięty"! Ogłaszają tuż przed spotkaniem

Iga Świątek jest już w czwartej rundzie Wimbledonu. Polka potrzebowała zaledwie 77 minut, by pokonać 6:2, 6:3 Amerykankę Danielle Collins. W ten sposób Iga poprawiła swój wynik z zeszłej edycji, gdy znalazła się w trzeciej rundzie. Wydawało się, ze kolejna rywalką Swiątek na wielkoszlemowym Wimbledonie będzie Jelena Rybakina, natomiast Kazaszka przegrała 6:7 (6), 3:6 z Dunką Clarą Tauson. Jak światowe media przewidują wynik meczu Świątek - Tauson? Do tej pory Polka grała dwa razy z Tauson i dwukrotnie ją pokonała.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek zamieszkała w dzielnicy prestiżu i luksusu!

Tak piszą o meczu Świątek - Tauson. Jest już "rozstrzygnięty"

Wszystkie media wskazują, że Świątek awansuje do ćwierćfinału Wimbledonu. Większość z nich uważa, że Polka pokona Tauson w dwóch setach.

"Świątek nigdy nie grała świetnie na trawie, ale losowanie jest otwarte i teraz gra naprawdę dobrze. Nie wiem, kto ją pokona, ale wątpię, żeby była to Tauson. Może to być intrygująca walka. Potężne uderzenia Tauson to styl, który zazwyczaj najbardziej przeszkadza Świątek. Iga jednak znakomicie poradziła sobie z próbami Danielle Collins. Polka sprosta temu wyzwaniu. Tauson może się pochwalić mocną grą i dobrym serwisem. Będzie miała wysokie morale po pokonaniu Rybakiny. Wyczucie trawy, jakie posiada Świątek, może okazać się dla niej zabójcze" - czytamy w serwisie lastwordonsports.com.

"Sports Illustrated" wylicza, że Iga Świątek ma 79,17 proc. szans na awans do ćwierćfinału Wimbledonu. "Poniedziałkowy mecz Świątek - Tauson może być długi, zwłaszcza biorąc pod uwagę dotychczasowe mecze Tauson na Wimbledonie w tym roku. Skłaniam się ku zwycięstwu Świątek" - dodają dziennikarze.

Zobacz też: Świątek prowadziła 4:2 i nastąpił zwrot. 139 minut niebywałej walki

"Świątek ma duże szanse na wygranie swojego pierwszego tytułu wielkoszlemowego w tym roku. Iga może mieć nadzieję na dotarcie do finału. Tauson po cichu poprawia swoją grę w tourze. Teraz jest o jeden mecz od awansu do ćwierćfinału. Dunka gra wszechstronnie z płaskimi uderzeniami. Niedawne zwycięstwo Tauson nad Rybakiną wywołało alarm u Świątek. Jeśli Tauson dobrze zacznie, to może mieć coś do powiedzenia w tej walce, ale najbardziej prawdopodobne jest, że Świątek pokaże swoją klasę w następnej rundzie" - podsumowuje sportskeeda.com.

Mecz Świątek - Tauson odbędzie się jako trzeci w kolejności na korcie numer jeden, zaczynając od godz. 14:00, po starciach Jekatierina Aleksandrowa - Belinda Bencić i Ben Shelton - Lorenzo Sonego. Relacja tekstowa na żywo z meczu Świątek w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.