A jednak. Świetne wieści dla Lewandowskiego. Hiszpanie są pewni

Do FC Barcelony pod koniec 2023 roku dołączył napastnik Vitor Roque. Młody Brazylijczyk raczej nie będzie zbawcą zespołu z Katalonii, ale ma wzmocnić środek ataku drużyny Xaviego. Katalońskie media są jednak pewne, że nie będzie on zagrożeniem dla Roberta Lewandowskiego i nie wygryzie go ze składu. Trener Barcelony ma mieć na niego zupełnie inny pomysł, który może spodobać się Polakowi.

3 Fot. REUTERS/ ALBERT GEA Otwórz galerię Na Gazeta.pl