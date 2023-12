Kompromitacja Lewandowskiego. Wstydliwe nagranie trafiło do sieci [WIDEO]

Robert Lewandowski i FC Barcelona nie grali od 22 grudnia, ale wciąż pozostają w treningu i szlifują formę na drugą część sezonu. Katalończycy w ostatnich tygodniach nie są w najlepszej dyspozycji i przegrali trzy z ostatnich pięciu meczów. Niestety lepiej od kolegów nie prezentuje się Robert Lewandowski. Do sieci trafiło nagranie, które dobitnie to pokazuje.

REKLAMA

Zobacz wideo Trefl Gdańsk wykonał krok w kieruku gry o TAURON Puchar Polski. Piotr Orczyk: Widać było nerwowość

To nagranie obnaża Roberta Lewandowskiego. Słaba postawa na treningu FC Barcelony

Lewandowski w ostatnich dziesięciu meczach Barcelony trafiał do siatki zaledwie trzy razy. To znacznie odstaje od liczb i dyspozycji, do której napastnik przyzwyczaił kibiców. Z tego powodu spotyka go wiele krytyki ze strony mediów, a także idą za tym spekulacje o jego możliwym odejściu z Katalonii.

Napastnik wraz z zespołem trenują nad poprawą dyspozycji, ale najwyraźniej nie idzie to najlepiej. Świadczyć o tym może materiał wideo z jednego z ostatnich treningów FC Barcelony, na którym widać niezwykle słabą postawę Lewandowskiego.

Najpierw 35-latek otrzymuje podanie w okolicach bramki i po niezdarnym dryblingu wycofuje piłkę. Następnie po dobrym zagraniu partnera posyła piłkę kilka metrów nad bramką pomimo znakomitej pozycji, a na końcu wykonuje kolejny kiepski drybling i strzela po ziemi prosto w bramkarza przy asyście dwóch obrońców.

W tym sezonie Robert Lewandowski zdobył dziewięć goli i zanotował pięć asyst w 21 meczach Barcelony. Dla porównania przed rokiem na tym etapie rozgrywek miał na koncie już 19 goli. To jasno pokazuje, że kampania 2023/24 nie jest zbyt dobra w wykonaniu Polaka.

Lewandowski i FC Barcelona szlifują formę do pierwszego meczu w 2024 roku, który czeka ich już 4 stycznia o 21:30. Wtedy to ich rywalami w spotkaniu wyjazdowym będą zawodnicy Las Palmas. Drużyna Xaviego zajmuje czwarte miejsce w tabeli La Liga.