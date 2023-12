Ostro! Tak podsumował Lewandowskiego. "Czym się różni Barcelona od Bayernu?"

Robert Lewandowski w 2023 roku strzelił 24 gole. Pierwsze trafienie zanotował 12 stycznia w meczu półfinału Pucharu Króla z Betisem, zaś ostatniego 10 grudnia w spotkaniu z Gironą. Dyspozycję Polaka na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy przeanalizował Tomasz Ćwiąkała - dziennikarz Canal+Sport. Na kanale YouTube opublikował długi film, w którym zwrócił uwagę na różne elementy.

- Często pojawiały się takie głosy w polskiej opinii publicznej - wśród eks-piłkarzy, dziennikarzy, że Robert Lewandowski jest gdzieś poszkodowany z braku serwisu w Barcelonie, że tak naprawdę problem tkwi w Barcelonie, a nie w samym "Lewym". Sporo było takich głosów usprawiedliwiających Roberta Lewandowskiego - mówi Ćwiąkała.

Barcelona jest w tym sezonie trzecim najgorszym zespołem w top 5 europejskich ligach pod względem współczynnika goli oczekiwanych do goli zdobywanych. W tej klasyfikacji Katalończycy są lepsi jedynie od Deportivo Alaves i Manchesteru United.

- Wiadomo, że to nie jest zarzut wyłącznie do Roberta Lewandowskiego, bo inni piłkarze również marnowali sporo sytuacji - dodaje dziennikarz. Barcelona w całej lidze hiszpańskiej przoduje w wielu statystykach. Są to:

najwyższe xG (gole oczekiwane) - 42,2

najwięcej strzałów (razem z Realem Madryt) - 282

najwięcej akcji 1 na 1 i dryblingów - 645

najwięcej prostopadłych podań - 227

najwięcej kluczowych podań - 98

najwięcej rajdów z piłką - 534

najwięcej podań w ostatnią tercję - 1237

najwięcej podań skierowanych do strefy w promieniu 20 metrów od bramki przeciwnika - 243

Ćwiąkała zwraca uwagę na to, że Lewandowski oddaje najwięcej strzałów w lidze - 55. Nie jest jednak w stanie przełożyć ich na liczbę zdobytych bramek. - Jeśli ktoś chce mówić o jakimkolwiek serwisie, to zachęcam do oglądania meczów Barcelony. Wtedy człowiek może przekonać się, że troszkę inaczej to wygląda, niż niektórzy malują - mówi dziennikarz.

W sezonie 2020/21 Lewandowski imponował skutecznością. Strzelał średnio 1,5 gola na 90 minut. W trwających rozgrywkach ten współczynnik spadł aż do 0,56 gola. Widać to także w poszczególnych latach kalendarzowych.

Gole Roberta Lewandowskiego:

2015 - 38

2016 - 39

2017 - 44

2018 - 42

2019 - 48

2020 - 45

2021 - 56

2022 - 38

2023 - 24

Tomasz Ćwiąkała zwraca uwagę, że kapitan reprezentacji Polski znajduje się w innej sytuacji, niż przez lata w Bayernie Monachium. - Czym się różni Barcelona od Bayernu? Tym się różni, że w Barcelonie nikt nie będzie grał dla Lewego, na Lewego, jeśli piłkarze zauważą, że Lewy wygląda słabo - uważa.