Władze FC Barcelony nie wytrzymały. Interwencja ws. Lewandowskiego

Fatalny okres przeżywa ostatnio FC Barcelona. Nie dość, że przegrała kluczowe starcia ligowe zarówno z Realem Madryt (1:2), jak i Gironą (2:4), to skompromitowała się też w Lidze Mistrzów, przegrywając najpierw z Szachtarem (0:1), a ostatnio właśnie z Royal Antwerp FC (2:3). Jednym z największych rozczarowań tego spotkania był Robert Lewandowski, który pierwotnie miał nie zagrać w tym meczu. Jak się okazuje, na decyzję Xaviego wpływ miały klubowe władze.

Władze FC Barcelony nie wytrzymały. Znamy kulisy decyzji ws. Lewandowskiego

Szkoleniowiec FC Barcelony już wcześniej zaplanował, że w tym spotkaniu poza Lewandowskim nie zagrają również Ronald Araujo oraz Ilkay Guendogan. Finalnie tylko Urugwajczyk otrzymał wolne, natomiast reprezentant Niemiec pojawił się na murawie w 60. minucie starcia.

Jak informuje "The Athletic" powodem zmiany decyzji trenera miała być niedzielna porażka z Gironą, po której prezydent Joan Laporta nie wytrzymał i udał się na spotkanie z Xavim. Nie dość, że wymusił na nim zmiany w kadrze meczowej, to rzekomo zrugał jego pomysł o wycieczce na gokarty, na którą zespół wybrał się tuż przed ligową klęską.

Jak się później okazało, wystawienie Lewandowskiego nie było dobrym posunięciem. Kapitan reprezentacji Polski zagrał fatalnie i nie dość, że nie trafił do siatki rywala, to już w 71. minucie zszedł z boiska. Zmienił go Marc Guiu, który w doliczonym czasie gry dał wyrównanie w meczu. Tuż po zakończeniu spotkania media przyjrzały się statystykom naszego piłkarza i trzeba przyznać, że otarły się one o kompromitację.

Po 16 kolejkach LaLiga FC Barcelona zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 34 punktów. Liderem jest Girona (41 pkt), która wyprzedza Real Madryt (39 pkt) i Atletico (34 pkt). Najbliższe spotkanie piłkarzy Xaviego odbędzie się w sobotę 16 grudnia, kiedy na wyjeździe zmierzą się z Valencią.