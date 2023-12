Sensacyjny zwrot akcji ws. Fabiańskiego. Przejdzie do historii!

Łukasz Fabiański gra coraz mniej. Doświadczony polski bramkarz już w poprzednim sezonie nie stał między słupkami bramki West Hamu w Lidze Konferencji. To rozgrywki, w których oglądaliśmy Alphonse'a Areolę. Teraz role się odwróciły. Młodszy o osiem lat Francuz jest podstawowym bramkarzem klubu. Polak broni w pucharach - zarówno europejskich, jak i krajowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Fabiański w "Sam na sam z Wilkowiczem": Piłkarze są produktami. One fajnie się sprzedają. Ale wolności mniej

Ostatnio ze względu na problemy zdrowotne Areoli musiał wskoczyć do bramki na dwa ligowe starcia. Jedno z nich West Ham wygrał z Tottenhamem, drugie zaś przegrał wysoko z Fulham. Polak był chwalony za pierwsze z tych spotkań. "Fabiański wykonał kilka imponujących interwencji i zapewnił West Hamowi pozostanie w rywalizacji w drugiej połowie. Jego obrony okazały się decydujące." - napisało "GiveMeSport".

Kontrakt byłego reprezentanta Polski, który wygasa z końcem obecnego sezonu, ma zostać prolongowany. Gdyby do tego doszło Fabiański mógłby zagrać w Premier League jako 40-latek.

"West Ham doszedł do porozumienia z Łukaszem Fabiańskim w sprawie nowego kontaktu. Topowe źródło potwierdziło nam tę informację." - czytamy na stronie "The West Ham Way".

Długowieczni bramkarze w Premier League to temat doskonale znany. Jens Lehmann, czy Brad Friedel bronili mając odpowiednio 39 i 42 lata. Kto wie, czy wkrótce w ich ślady nie pójdzie Fabiański. Polak na Wyspach Brytyjskich gra od szesnastu lat. Najpierw był piłkarzem Arsenalu, następnie przywdziewał bluzę Swansea, a od sześciu lat występuje w West Hamie.

Na poziomie Premier League rozegrał już 354 mecze.