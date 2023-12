Brutalna weryfikacja ligi saudyjskiej. Benzema przyczynił się do klęski [WIDEO]

Karim Benzema to legendarny napastnik Realu Madryt. W 2022 roku Francuz sięgnął po Złotą Piłkę, a gdy jego kontrakt z "Królewskimi" wygasł, na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do saudyjskiego Al-Ittihad. Oprócz Benzemy w zespole występują również inne gwiazdy, takie jak Fabinho czy N'Golo Kante. Okazuje się, że nawet tacy piłkarze nie gwarantują wygranej w każdym meczu przeciwko teoretycznie słabszym rywalom.

Naszpikowane gwiazdami Al-Ittihad odpada z klubowych MŚ. Bolesna porażka

W piątek 15 grudnia zespół Al-Ittihad w ćwierćfinale klubowych mistrzostw świata zmierzył się z egipskim Al Ahly. Stawką był awans to półfinału, gdzie na zwycięzcę czekało brazylijskie Fluminense. Spotkanie zostało rozegrane na stadionie King Abdullah Sports City w Arabii Saudyjskiej, przez co to drużynę Al-Ittihad można było uznać za gospodarzy. Od początku pierwszej połowy klub Karima Benzemy częściej utrzymywał się przy piłce, jednak to goście zdobyli pierwszą bramkę.

W 21. minucie rzut karny wykorzystał Ali Maaloul. Saudyjska drużyna próbowała doprowadzić do remisu, a najlepsza okazja przytrafiła się tuż pod koniec pierwszej części gry. Tym razem sędzia podyktował "jedenastkę" dla Al-Ittihad. Do piłki nie mógł podejść nikt inny niż Benzema, który jest jedną z największych gwiazd całej Saudi Professional League. Francuz wziął rozbieg i uderzył wprost w środek bramki, gdzie stał golkiper Al Ahly. Obie ekipy schodziły do szatni przy prowadzeniu gości.

Wydawało się, że w drugiej połowie gospodarze rzucą się do odrabiania strat, jednak to drużyna z Egiptu nadal skrupulatnie punktowała rywali. Bramkę na 2:0 w 59. minucie zdobył Hussein El Shahat, który popisał się świetnym, podkręconym strzałem z lewej strony pola karnego, zmierzającym na dalszy słupek bramki.

Gwoździem do trumny dla Al-Ittihad był trzeci gol gości, który padł trzy minuty później. Zawodnicy Al Ahly przeprowadzili składną akcję, po której kilka metrów obok bramki znalazł się Kahraba. 29-latek umiejętnie wycofał futbolówkę do lepiej ustawionego Emama Ashoura, a ten płaskim strzałem po ziemi umieścił ją bramce.

Gospodarze kontynuowali niemrawy atak pozycyjny, jednak nie potrafili tworzyć sobie stuprocentowych sytuacji. Za to egipski zespół po sprawnych kontratakach miał jeszcze szansę na dobicie rywali czwartą bramką. W drugiej minucie doliczonego czasu gry zawodnicy Al-Ittihad wykonywali rzut rożny. Piłka po strzale głową odbiła się pod nogi Benzemy, który z bliskiej odległości strzelił na 1:3.

To jednak nie wystarczyło. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla Al Ahly, a były napastnik Realu może pluć sobie w brodę, ponieważ karny z pierwszej połowy mógł odmienić losy meczu. Ostatecznie do klub z Egiptu zameldował się w półfinale klubowych MŚ.

Al Ahly - Al-Ittihad 3:1

Bramki: 21' Ali Maaloul, 59' Hussein El Shahat, 62' Emam Ashour - 90+2' Karim Benzema